Kinder spielten Theater

Walldürn. Eine besinnliche Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest vermittelte die traditionelle Weihnachtsfeier der Kolpingfamilie im Kolpingheim. Sie wurde musikalisch von Jürgen Miko (E-Piano) und Timo Geiger (Akkordeon) umrahmt.

Maßgeblichen Anteil zum guten Gelingen dieser Feier trugen die Kinder und Jugendlichen des Kreises junger Familien unter der Leitung von Carmen Humyn mit einer kleinen Theateraufführung sowie die Kolping-Mitglieder Ulrike Kaufmann und Andrea Kehl durch das Vorlesen von Advents- und Weihnachtsgeschichten bei.

Nach der Begrüßung durch Kolping-Vorstandsteam-Mitglied Klaus Hertner würdigte Stadtpfarrer P. Josef Bregula, OFM Conv als Präses der Kolpingfamilie das Engagement. In den Mittelpunkt seiner Ansprache stellte er eine von ihm zusammen mit den Vorstandsmitgliedern Heike Baumann, Cornelia Dörr und Klaus Hertner gemeinsam vorgetragene meditative Advents-Besinnung, die unter dem Leitgedanken "Wir sagen euch an eine heilige Zeit - machet dem Herrn die Wege bereit" stellte. Den Weg bereiten, das sei nicht immer nur etwas Aktives, so, als würde man eine Autobahn bauen. Gott den Weg zu bereiten, das geschehe auch darin, dass man innehalte und in den Blick und ins Herz nehme, dass die heilige Zeit, die Zeit der Gottesnähe, einem selbst und allen anderen auch angesagt sei. Atempausen in der Adventszeit seien genauso wichtig als Wegbereitung wie soziales Engagement und die Verkündigung, dass Gott in die Welt komme

Dann erfreuten die Kinder des Kreises junger Familien mit dem Theaterstück "Du bist einmalig". Bei dieser Aufführung brillierten Svenja Geiger, Timo Geiger, Lina Hertner, Hannah Humyn, Fenja Müller, Jannis Müller, Nils Müller, Luca Treszl, Colin Weber und Luisa Weber zur Erzählgeschichte von Erzählerin Carmen Humyn mit gelungenen Spielszenen als kleines Volk von Wemmicks-Holzpuppen des Holzschnitzers Eli.

Die Ankündigung von St. Nikolaus (verkörpert durch Sven Manz) löste Aufregung und große Erwartung bei den Kindern aus. Er hatte jeweils ein kleines Nikolaus-Präsent parat. Ulrike Kaufmann las eine nachdenklich stimmende Weihnachtsge-schichte vor, der Andrea Kehl die Weihnachtsgeschichte "Wie Ochs und Esel zur Krippe im Stall von Bethlehem kamen" folgen ließ. Klaus Hertner dankte abschließend allen, die zum Gelingen der Feier beigetragen haben. ds