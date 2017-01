Kinder helfen Kindern in aller Welt

Alle Bilder anzeigen Die Sternsinger sind seit gestern in Walldürn unterwegs. Auf dem Bild links bringen Hanna Trabold, Dennis Golderer, Johannes Trunk und Simon Ulm (von links) den Segen in ein Haus. Auf dem rechten Bild bringt Hanna Trabold den Segenspruch an einem Haus an. © Ralf Marker Die Sternsinger im Pfarrhaus mit Stadtpfarrer Pater Josef und Gemeindereferentin Anne Trabold (Zweite von rechts).

Die Sternsinger sind unterwegs. Wie in den anderen Gemeinden auch, haben sich gestern die Sternsinger in Walldürn auf den Weg gemacht, um den Segen von Haus zu Haus zu bringen.

Walldürn. Sie bringen den Segen - die Sternsinger der Pfarrei St. Georg, die sich wieder auf den Weg zu den Menschen machen und Spenden sammeln für benachteiligte Gleichaltrige in aller Welt. Mit ihrem Motto machen die Sternsinger in diesem Jahr gemeinsam mit den Trägern der Aktion - dem Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) - überall in Deutschland auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam. 26 Kinder in sieben Gruppen machten sich gestern auf den Weg, begleitet jeweils von ihren Gruppenleitern.

In weiten Teilen der Welt leiden Menschen unter den Veränderungen der klimatischen Bedingungen, die in manchen Regionen Kenias, dem Beispielland der kommenden Aktion, für eine extreme Trockenheit sorgen. Ausbleibender Regen entzieht den Menschen dort ihre Lebensgrundlagen.

Akteure der Aktion Sternsinger-Gruppenbegleiter sind: Jonathan Berres, Katharina Beuchert, Teresa und Emilia Günther, Benedikt Walter, Dominik Häberle, Timo und Stefen Metz, Jessica Geier, Niklas Kaufmann. Als Fahrer, für die Koordination in der Zentrale im Pfarrheim sowie für die Verpflegung setzen sich ein: Clemens Heffner, Laura Neuberger, Felix Kaufmann und Lukas Schnabel. Dieses Team hat auch die Aktion vorbereitet und geplant. mar

Bei ihrer zurückliegenden Aktion hatten die Mädchen und Jungen zum Jahresbeginn 2016 bundesweit mehr als 46,2 Millionen Euro gesammelt. Rund 330 000 Sternsinger und rund 90 000 Begleitende hatten sich in 10 282 Pfarrgemeinden, Schulen und weiteren Einrichtungen beteiligt.

Mit den gesammelten Spenden können die Sternsinger mehr als 1500 Projekte für notleidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützen. Durch ihr Engagement helfen die kleinen und großen Könige benachteiligte Gleichaltrigen in aller Welt. Auf diesen Aspekt machte auch Stadtpfarrer Pater Josef Bregula, OFM conv., bei der Aussendungsfeier aufmerksam. Einmal bringen die Sternsinger den Segen in die Häuser. Dabei bringen sie den Segensspruch an den Häusern an. Die drei Buchstaben stehen dabei für die Namen der Heiligen Drei Könige: Caspar, Melchior und Balthasar. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts leitet man aus den Buchstaben C, M und B "Christus mansionem benedicat" ("Christus segne (dieses) Haus!") als christlichen Segensspruch ab. Die Inschrift soll den Segen Gottes auf das Haus und seine Bewohner herabrufen und sie vor Unglück schützen. Bei der diesjährigen Sternsingeraktion steht der Klimawandel im Mittelpunkt, so der Stadtpfarrer weiter. "Die Sternsingeraktion ist eine Aktion von Kindern für Kinder." Das sei eine tolle Sache. "Jeder von Euch bringt anderen Kindern große Hilfe", sagt Pater Josef und würdigte damit den Einsatz der Sternsinger. "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit!", das ist das Leitwort der diesjährigen Aktion, bei der in allen 27 deutschen Bistümern wieder rund 330 000 Kinder in den Gewändern der Heiligen Drei Könige von Tür zu Tür ziehen werden.

Anschließend machten sich die Gruppen auf den Weg. Die FN sind dabei mit Hanna Trabold, Johannes Trunk, Simon Ulm und Dennis Golderer und ihren Begleiter Stefen Metz, Jessica Geier ein Stück des Weges gegangen. Bei frostigen Temperaturen zogen sie durch die Innenstadt, klingelten an den Türen, sangen ihr Lied und brachten anschließend den Segensspruch an der Tür an. Und mit ihrem Wirken sind sie Teil eines großen Ganzen und helfen Kindern in anderen Teilen der Welt, denen es nicht so gut geht.