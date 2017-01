In der Satzung ist alles klar geregelt

Der Winter ist auch die Jahreszeit, in der der Räumdienst eine wichtige Rolle spielt. In einer Satzung hat die Stadt Walldürn genau geregelt, wann und wie zu räumen ist.

Mit dem Winter beginnt auch wieder die Zeit der Räumpflicht. Da ist gesetzlich alles klar geregelt, wie ein Blick etwa in die entsprechende Satzung der Stadt Walldürn zeigt.

Walldürn. Bei Schneefall und Glatteis ist die deutsche Rechtsprechung vollkommen humorfrei. Bis 7 Uhr morgens müssen in Walldürn die Gehwege geräumt und gestreut sein, an Sonn- und Feiertagen bis 8 Uhr, die Pflicht endet um 21 Uhr. Wenn im Laufe des Tages weiter Schnee fällt oder Schnee beziehungsweise Eisglätte auftritt, ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu räumen und zu streuen, so der Text weiter. Verantwortlich fürs Streuen ist eigentlich die Gemeinde - die jedoch hat das meist auf die Anlieger übertragen, also die Hauseigentümer. Vermieter wälzen die Räumpflicht häufig auf ihre Mieter ab, was dann im Mietvertrag oder der Hausordnung nachzulesen ist.

Eindeutig geregelt

Sie müssen allerdings immer wieder kontrollieren, ob das Räumen und Streuen auch funktioniert. Rechte und Pflichten beim Winterdienst für Privathaushalte sind eindeutig geregelt. Nicht einmal Berufstätigkeit kann hier als Ausrede herangezogen werden. Wer keine Zeit hat, selbst zur Schaufel oder zum Besen zu greifen, muss andere damit beauftragen.

Den Straßenanliegern - darunter versteht die Satzung Eigentümer und Besitzer von Grundstücken die an einer Straße liegen oder eine Zufahrt oder einen Zugang haben - obliegt es, innerhalb der Stadt einschließlich der Ortsdurchfahrten die Gehwege und die in Paragraf 3 der Satzung der Stadt Walldürn über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege (Streupflicht-Satzung) genannten Flächen zu reinigen, bei Schneeaufhäufungen zu räumen sowie bei Schnee und Eisglätte zu bestreuen.

Sicherheit gewährleisten

"Die Flächen sind aufgrund von Schnee oder auftauendem Eis so zu räumen, dass die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, insbesondere des Begegnungsverkehrs, gewährleistet ist. Sie sind in der Regel auf einen Meter Breite zu räumen", so die klare Ansage in der Satzung.

Bei Schnee- und Eisglätte haben die Straßenanlieger die Gehwege und die weiteren in der Streupflicht-Satzung genannten Flächen sowie die Zugänge zur Fahrbahn rechtzeitig zu bestreuen, dass sie von Fußgängern bei Beachtung der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt möglichst gefahrlos benutzt werden können.

Zum Streuen sei grundsätzlich abstumpfendes Material wie Sand, Splitt oder Asche zu verwenden. Gerade dieser Aspekt ist interessant. Wird doch immer wieder gerne auch Salz verwendet. Aber auch hier lässt die Satzung keine zwei Meinungen zu: "Die Verwendung von auftauenden Streumitteln ist grundsätzlich verboten. Sie dürfen ausnahmsweise bei Eisregen und Eisglätte verwendet werden: der Einsatz ist so gering wie möglich zu halten."

Aber nicht nur Privatpersonen sind im Winter gefordert. Auch der Bauhof der Stadt hat dann alle Hände voll zu tun. Die Straßen werden dabei nach einer Prioritätenliste abgearbeitet, so Norbert Riedl, Leiter des Bauverwaltungsamtes auf Nachfrage der FN. "Gefällstrecken, steile Umgehungsstraßen, Straßen, auf denen Schulbusse verkehren, sind zuerst dran." Andere Straßen folgen dann sukzessive.

Wobei nicht jeder Mitbürger immer Verständnis aufbringt. Es gebe immer wieder Beschwerden, dass Straßen zu spät geräumt würden. Aber bei dem großen Straßennetz in der Kernstadt und den Ortsteilen dauere das halt seine Zeit, so Riedl weiter.

Salz im Winterdienst ist auch in Walldürn ein Thema. Der Winterdienst mit Auftausalz ist in den letzten Jahren, auch im Sinne des Umweltschutzes, wesentlich verbessert worden, so Riedl. Der Ausgleich zwischen dem gesetzlichen Auftrag zur Verkehrssicherheit und der Verpflichtung zum Umweltschutz ist eine ständige Herausforderung. Dieser wird durch den Grundsatz "so viel wie nötig, so wenig wie möglich" Rechnung getragen.

Im Hinblick auf die Verkehrssicherungspflicht stellen sich keine besonderen Anforderungen an das Streugut. Es kann sich dabei um abstumpfende Streumittel wie Splitt, Sand, Granulat oder um Auftausalze, handeln. Der Streumittelbedarf von Splitt ist 10 bis 20 Mal höher als bei Salz, was große Vorratslager notwendig macht. Splitt muss zudem im Frühjahr wieder eingesammelt und teuer entsorgt werden. Bei Granulat aus Industrieschlacke macht der Gehalt an Schwermetallen ebenfalls Probleme.

Art des Weges wichtig

Die Art der einzusetzenden Streumittel hängt insbesondere von Art und Wichtigkeit des Verkehrsweges und seiner Gefährlichkeit sowie von der Stärke des Verkehrs ab. Das Fazit: "Wir müssen entscheiden, was wir nehmen", so Riedl.

Generell könne festgestellt werden, dass die Verkehrsteilnehmer ihre Ansprüche und Erwartungen an den Winterdienst aus Umweltschutzgesichtspunkten reduzieren müssen.