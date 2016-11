Im Einsatz auf drei Kontinenten

Zahlreiche Soldaten des Logistikbataillons 461 gehen im kommenden in einen Auslandseinsatz. Oberstleutnant Marko Dietzmann hat sich mit den FN über Ziele und Aufgaben unterhalten.

Walldürn. Insgesamt sind rund 230 Soldaten der Walldürner Einheit betroffen, so Oberstleutnant Marko Dietzmann, Kommandeur des Logistikbataillons 461. Die Einsatzziele liegen dabei auf drei Kontinenten: im Kosovo, in Afghanistan, in Mali und im Irak.

Vor ein paar Wochen noch war alles nur Übung. Beim Besuch einer chinesischen Delegation der Volksbefreiungsarmee demonstrierten Soldaten des Logistikbataillons bei einer Leistungsschau die Aufgaben und Fähigkeiten der Einheit. Der Delegation aus dem Fernen Osten wurden dabei etwa das Bergefahrzeug "Bison", das Feldumschlaggerät "Manitou", das Allschutz-Transport-Fahrzeug "Dingo" sowie der geländegängige Containerstapler "Orion V" gezeigt. Die Funktionen dieser und anderer Fahrzeuge veranschaulichten die Soldaten des Logistikbataillons 461 in einer dynamischen Leistungsschau in der Nibelungenkaserne.

Camp Marmal militärische Heimat

Das war Anfang November - jetzt steht für viele Soldaten des Bataillons ein Einsatz im Ausland auf dem Programm. Der größte Einsatz ist der in Afghanistan. 140 Soldaten des Logistikbataillons gehen in das Land am Hindukusch, das Camp Marmal wird für rund vier Monate die militärische Heimat der Logistiker werden. Die Soldaten aus Walldürn werden bei der NATO-Mission "Resolute Support" die Logistikkompanie stellen. Und Soldaten der Stabskompanie des Bataillons werden Dienst im multinationalen Unterstützungsverband leisten. Der Kommandeur dieser Einheit wird Oberstleutnant Marko Dietzmann sein.

Er befehligt dabei rund 1400 Soldaten, die - wie der Name schon sagt - aus vielen Ländern kommen. "Da gibt es Kroaten, Ungarn, Holländer, Mongolen oder Georgier", so der Offizier. Auf der einen Seite sei das natürlich fordernd, aber natürlich auch sehr interessant. "Diese Aufgabe macht bestimmt viel Spaß."

Der Verband ist für den Schutz und die Unterstützung aller Soldaten vor Ort zuständig. Oder wie es im Internet auf der Seite der Einheit heißt: "Die Logistik sichert die Verfügbarkeit des richtigen Gutes, in der richtigen Menge, im richtigen Zustand, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, für den richtigen Kunden."

Einsatz mit Risiken

Das birgt durchaus ein Risiko in sich. Denn die Soldaten des multinationalen Verbands sind etwa auch für den Schutz der Berater und Trainer der afghanischen Sicherheitskräfte zuständig. Die reisen dazu im ganzen Land umher und sind etwa bei den Taliban nicht gerade beliebt und daher auch gefährdet. Denn Ziel der NATO-Mission "Resolute Support" (RS) ist die Ausbildung und Beratung sowie Unterstützung der afghanischen Sicherheitskräfte.

Die Soldaten für diesen Einsatz werden im Februar und März in das Land am Hindukusch verlegt. Früher geht es für die Soldaten der zweiten großen Mission los. 70 Soldaten aus der Walldürner Nibelungenkaserne werden im Rahmen des KFOR-Einsatzes in den Kosovo gehen und in einem Camp bei Prizren stationiert sein. Sie werden dort mit Soldaten aus anderen Einheiten in der Stabs- und Versorgungskompanie eingesetzt.

In kleinerem Stil werden sich Logistiker an Einsätzen in Mali und im Irak beteiligen. Nach Mali gehen fünf Soldaten, im Irak werden drei Soldaten bei der Ausbildungsunterstützung aktiv sein.

"2014 war das Bataillon geschlossen eingesetzt", erinnerte Oberstleutnant Dietzmann an den letzten großen Einsatz. 2017 gehen wieder viele Soldaten in den Einsatz, sagte er weiter. Daraus könne man aber nicht schließen, dass in der Zeit dazwischen alle Soldaten ausschließlich am Standort Dienst getan haben. So haben Angehörige des Bataillons etwa bei der Rückverlegung von Material in Trabzon Dienst geleistet oder die Einheit war im Standby-Modus für einen Einsatz bei einer OSZE-Beobachtermission in der Ukraine. "Wir sind pausenlos im Einsatz", sagte Dietzmann, natürlich sei davon nicht immer das komplette Bataillon betroffen. Manchmal sind es wenige Soldaten, manchmal mehr. Wie jetzt im kommenden Jahr.