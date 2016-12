„Halle C“ erster Schritt bei Masterplan

Walldürn. Einen Grund zum Feiern gab es gestern bei den Stadtwerken Walldürn. Dort wurde der Neubau "Halle C" eingeweiht. Der Bau war schon lange geplant, hatte sich aber immer wieder verzögert. Andreas Stein, Geschäftsführer der Stadtwerke Walldürn (SWW) begrüßte zur Einweihung zahlreiche Gäste in der Halle.

Bürgermeister Markus Günther, der auch Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke ist, blickte auf die lange Geschichte der Halle zurück. Bereits vor über zwanzig Jahren sei der Neubau einer Fahrzeug- und Lagerhalle im Zuge des Neubaus des Verwaltungsgebäudes geplant gewesen. Aus finanziellen Gründen wurde der Bau in der mittelfristigen Finanzplanung immer nach hinten geschoben. "Somit konnte in den letzten Jahren die Verschuldung reduziert und die Stromnetze in den Ortsteilen übernommen werden", sagte der Bürgermeister.

Das Material, das jetzt in der neuen Halle gelagert wird, wurde die ganzen Jahre in einem provisorischen Behelfsunterstand und in anderen Gebäuden dezentral verteilt untergebracht. In der Aufsichtsratssitzung am 23. Juli 2015 wurde endlich ein Gesamtkonzept für die nächsten Jahre beschlossen. Erstellt wurde das Gesamtkonzept vom Büro "Link Architekten".

Zahlen zu „Halle C“ Architekt Thomas Link nannte bei der Einweihung einige Fakten zur Halle. Entstanden sei eine einfache Stahlhalle mit einer soliden, aber prägnanten Formensprache.

Sie ist durch die vorhandene Topographie eineinhalbgeschossig gestaltet und im Inneren mit einer Lagerbühne ausgestattet.

Die nutzbare Fläche beträgt circa 450 Quadratmeter und knapp 2200 Kubikmeter Raum wurden umbaut.

Die Halle dient in erster Linie als Einstellhalle für Fahrzeuge der Wasser- und Gasversorgung. Bislang mussten diese größtenteils im Freien geparkt werden, was die Nutzung insbesondere bei winterlichen Wetterverhältnissen erschwert hat.

Im rückwärtigen Teil der Halle befindet sich das Lager, welches dafür Verwendung findet, dass die Bereithaltung mit Ersatzteilen für die Gas- und Wasserversorgung jederzeit gewährleistet werden kann.

Im Außenbereich sind die Rohrleitungen überdacht und weitgehend vor UV geschützt abgelegt. mar

Das Bauwerk mit der höchsten Priorität war der Bau der Lager- und Fahrzeughalle, auch "Halle C" genannt. "Was lange währt, wird endlich gut", heute stehen wir in einerlichtdurchfluteten neuen Lager- und Fahrzeughalle", so Günther weiter. Im Frühjahr war der Baubeginn und am 1. Juli wurde Richtfest gefeiert. Nach sechsmonatiger Bauzeit könne man bereits die Einweihung feiern. Im Rahmen des Gesamtkonzeptes sollen noch nächstes Jahr Mitarbeiterparkplätze und zum Abschluss 2019 ein Carport für Sonder- und Dienstfahrzeuge entstehen. Das denkmalgeschützte alte Verwaltungsgebäude soll wieder als Bürogebäude genutzt werden, sagte Günther weiter. Der Bürgermeister dankte allen, die zum Gelingen des Baus beigetragen haben.

Zentrale Logistik

Die Nettoinvestitionskosten für die Fahrzeug- und Lagerhalle betrugen 510 000 Euro. Zusätzlich wurden für den Umweltschutz 75 000 Euro investiert. Hierbei wurde die Kanalisation erneuert und ein Trennsystem zur Oberflächenentwässerung verlegt, sowie eine PV-Anlage mit 22 kW errichtet.

Die Stadtwerke seien 365 Tage und täglich 24 Stunden für die Versorgungssicherheit der Gas-, Wasser- und Stromnetze verantwortlich. Hierzu müssen die Servicefahrzeuge zu jeder Tag- und Nachtzeit und bei jeder Witterung einsatzbereit sein, um Störungen zu beheben. Das Material muss sauber und griffbereit gelagert werden. Insbesondere für die Wasserversorgungsmaterialien gilt höchste hygienische Sorgfalt. "Mit der neuen Fahrzeug- und Lagerhalle wird eine erhebliche Verbesserung für den täglichen Betrieb erreicht. Eine zentrale Logistik und kurze Wege zum Fahrzeug gewährleisten einen effizienten Betrieb", sagte der Bürgermeister.

Er gratulierte den 34 Mitarbeitern des SWW-Teams zu neuen Halle. Die SWW würden Arbeit zur Daseinsvorsorge leisten, schob der Bürgermeister einen kleinen "Werbeblock" ein. "Nutzen Sie diese Dienste nicht erst im Störungs- und Krisenfall, sondern kaufen Sie ihren Strom und ihr Gas in Walldürn. Gertreu dem Slogan ,Kaaf's in Dürn'".

Thomas Link von Link Architekten gab für die am Bau beteiligten Firmen einen Einblick in die Planungsphase. Vor zwei Jahren habe man begonnen, für dieses Gelände der Stadtwerke Walldürn, anhand eines Masterplanes, eine Struktur und eine Entwicklungsmöglichkeit für die Anordnung neuer Gebäude zu schaffen. Dabei waren viele Zwänge durch die Nutzung des Geländes in der Vergangenheit auferlegt.

Die Stadtwerke besitzen ein beachtliches Areal, welches es behutsam zu entwickeln und den Anforderungen eines hochmodernen Dienstleitungsbetriebes anzupassen gelte. Immer neue sicherheitstechnische Anforderungen im Laufe der Zeit machten diese Überlegungen notwendig, zumal es für den mittlerweile beachtlich gewordenen Fuhrpark keine trockenen und witterungsunabhängigen Stellplätze gab.

Klassische Formensprache

"Die neue ,Halle C' stellt den ersten Teil der Umsetzung der Masterplanung dar. Diese Halle sollte eigentlich als dritte Maßnahme im Anschluss an die Halle A und B realisiert werden. Betriebliche Abläufe haben es erfordert, dass der Bau dieser Halle vorgezogen wurde", so Link. Helligkeit im Inneren sei eines der wichtigen Argumente für die Verglasung der drei Seiten, damit möglichst reichlich Tageslicht die Nutzung erleichtert. Von außen demonstriert die Halle Eigenständigkeit, angrenzend an das unter Denkmalschutz stehende alte Verwaltungsgebäude und passt sich diesem bewusst nicht an, sondern bedient sich einer eigenen klassischen Formensprache, welche das alte Verwaltungsgebäude auch schon in Teilen aufweist. "In weiteren, folgenden Bauabschnitten soll diese Architektur fortgeführt werden, um das gesamte Gelände in ein paar Jahren einheitlich als ,Stadtwerke' im Stadtbild zu präsentieren. Gerade am Stadteingang halten wir das für etwas sehr Wichtiges."

Stadtpfarrer Pater Josef Bregula, OFM conv., und Stadtpfarrer Karl Kreß nahmen anschließend die Segnung der Halle vor.