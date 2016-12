„Für ein besseres Miteinander“

Jahresabschluss–Sitzung des Buchener Gemeinderates

"Hinter uns liegt ein bewegendes und ereignisreiches Jahr - markante Ereignisse und Entscheidungen bleiben dabei in besonderer Erinnerung", so Roland Burger in seinem Jahresrückblick 2016. Buchen. Nach einem Blick in die Welt, ging Roland Burger auf das ein, was Auswirkungen auf Buchen hatte und… [mehr]