Fünf Wildschweine wieder im Gehege

Walldürn. Die Flucht ist vorbei: Fünf der vor zwölf Tagen ausgebüxten zehn Wildschweine sind wieder in ihrem Gehege. Die Rotte ist damit also nicht mehr vollzählig. Der Keiler wurde wohl erschossen, vier Tiere fehlen noch.

Dennoch ist die Freude beim Verein "Walldürner Wildpark" groß, so Vorsitzender Stefan Michel und Mitglied Friedbert Günther gestern vor Ort im Gehege. "Fünf Jungtiere sind wieder da", so Michel. "Die haben noch eine starke Bindung an das angenehme Leben im Gehege. Ältere Tiere verwildern mit jedem Tag in Freiheit mehr."

Friedbert Günther schilderte den FN, wie er die Tiere zusammen mit Uli Arnold, Silvia Asche und Elias Lein wieder in das Wildschweingehege gelockt hat. Uli Arnold wollte das Rotwild füttern - und hat dabei die fünf Wildschweine in der Nähe des Geheges entdeckt. Zusammen habe man die Tiere dann zum Tor gelockt und so wieder in den umzäunten Bereich gebracht. Wobei die Wildschweine bei der Nahrungsaufnahme durchaus wählerisch waren. "Auf den Mais sind sie nicht so angesprungen, erst als Silvia Asche Walnüsse verfütterte, hat es geklappt."

Der Spur des Futters gefolgt

Über eine Strecke von rund 200 Metern folgten die Schweine der Spur des Futters, dann waren sie wieder im Gehege. "Die Freude war dann riesengroß. Zumal es fast schon dunkel war. Das hätte es schwieriger gemacht", so Günther.

Der Keiler wurde ziemlich sicher bei einer Jagd erlegt, sagte Michel weiter. Bei den vier noch fehlenden Tieren habe man die kleine Hoffnung, dass sie wieder zum Gehege zurückkommen. Wahrscheinlich habe sie aber das gleiche Schicksal ereilt wie den Keiler.

Die Tiere waren in der Nacht auf den 13. Januar geflohen. Ein im Sturm "Egon" umfallender Baum hatte die Umzäunung des Wildschweingeheges beschädigt. Ein schwerer Keiler, zwei Bachen und sieben halbwüchsige Frischlinge waren damals entkommen und hatten das Weite gesucht. mar