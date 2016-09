Ann-Kathrin Schneider tritt in Buchen und Walldürn auf. © Hendrik Schneider

Walldürn/Buchen. "So oder so ist das Leben" - eine Frau macht Inventur. Ann-Kathrin Schneider singt bei einem Chanson-Abend über unterschiedliche Frauentypen und deren Lebensweisen. Zu Gehör bringt sie sehnsuchtsvolle und ernüchterte, amüsante und sinnliche, biedere und freche, verzweifelte und leidenschaftliche Geschichten. Eine Bestandsaufnahme der Gefühle. Denn Frauen lieben, träumen, tratschen, zweifeln, jammern, lügen und betrügen, und wollen doch eigentlich nur glücklich sein.

Für diesen Chanson-Abend hat Ann-Kathrin Schneider eine Vielfalt an Liedern der 1920er, 1930er, aber auch der 1960er ausgewählt. Die Zuhörer werden in die Zeit der Tonfilm-Schlager, Musik-Revuen und Operetten entführt. Erinnerungen werden wach an Sängerinnen wie Zarah Leander, Marlene Dietrich und Hildegard Knef. "So oder so ist das Leben" ist ein bekanntes Lied, das auch schon Hildegard Knef interpretierte, und ist titelgebend für das Konzert von Ann-Kathrin Schneider mit der Begleitung von Edi Farrenkopf am Piano.

Premiere ist am Samstag, 8. Oktober, im Haus der offenen Tür in Walldürn und eine weitere Aufführung am Samstag, 22. Oktober, im Joseph-Martin-Kraus-Saal in Buchen. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass und Bewirtung ab 18.30 Uhr.