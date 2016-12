Europäischen Gedanken stärken

Mit dem Abschied von Karl-Heinz Neser endete bei der Europa Union eine Ära. Sein Nachfolger ist Fabian Berger aus Walldürn. Die FN haben sich mit ihm über Europa unterhalten.

Walldürn. 31 Jahre stand Neser an der Spitze der Europa Union, er war das "Gesicht Europas im Landkreis", wie sein Wirken bei seiner Verabschiedung gewürdigt wurde. Bei der Kreishauptversammlung wurde Fabian Berger zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Herr Berger, wann ist in Ihnen der Entschluss gereift, den Vorsitz der Europa Union zu übernehmen?

Fabian Berger: Durch mein politisches Engagement und Interesse bemerkte ich schon früh, dass die Bedeutung Europas immer mehr zunimmt, auch bis zu uns in den Odenwald, deshalb entschloss ich mich vor einigen Jahren in die Europa Union einzutreten. Durch diesen Schritt war ich automatisch auch bei der Jugendorganisation, den Jungen Europäern, Mitglied. Da es dies zum damaligen Zeitpunkt nicht in unserem Kreis gab, gründete ich, gemeinsam mit anderen Interessierten den Kreisverband Neckar-Odenwald. Es dauerte nicht lange, bis ich in den Vorstand der Europa Union aufgenommen wurde. Karl-Heinz Neser kam schon vor über einem Jahr auf mich zu, ob ich mir die Nachfolge vorstellen könnte, so haben wir in vielen Gesprächen den Generationenwechsel eingeleitet.

Das Thema Europa ist nicht populär, viele Menschen können damit nicht viel anfangen. Wie kann man hier Abhilfe schaffen und die Menschen wieder mehr an Europa heranführen? Gerade durch die Arbeit an der Basis, wie bei der Europa Union im Neckar-Odenwald-Kreis?

Berger: Ich denke, das Hauptproblem ist die Tatsache, dass viele Menschen den Luxus Europa als selbstverständlich hinnehmen. Wer erinnert sich noch an Grenzkontrollen innerhalb Europas, den Geldwechsel vor dem Italienurlaub oder dann an den Einkauf im Urlaub mit Umrechnungstabellen? Aber auch der freie Handel oder die 70 Jahre ohne Krieg - alles ist für uns heute selbstverständlich, aber dies wäre ohne den europäischen Gedanken nicht möglich und daran muss man festhalten. Genau diese Grundgedanken sind es, die den Menschen wieder mehr ins Bewusstsein gerufen werden müssen.

Wie kann man besonders junge Menschen für Europa begeistern? Denn die werden Europa ja künftig gestalten.

Berger: Viele junge Menschen genießen den Luxus und Freiheit in Europa, ohne sich darüber Gedanken zu machen, sei es das Auslandssemester, die grenzübergreifende Anerkennung der Studienabschlüsse, der Kurztrip am Wochenende ins europäische Ausland und vieles mehr - der jungen Generation müssen die Chancen, die Europa mit sich bringt verdeutlicht werden. Außerdem ist eine zielgruppengerechte Ansprache ein wichtiges Thema, so müssen auch die neuen Medien sinnvoll eingebunden werden.

Welche Schwerpunkte werden Sie setzen? Sind besondere Aktionen geplant?

Berger: Konkrete Maßnahmen oder Aktionen sind noch nicht geplant. Was aber auf jeden Fall klar ist, dass wir auch in Zukunft den europäischen Wettbewerb an den Schulen im Landkreis durchführen und unterstützen werden. In diesem Projekt setzen sich Schüler aller Altersklassen aktiv mit dem Thema Europa auseinander - eine tolle Ausgangssituation das Thema Europa bei der jungen Generation zu thematisieren. Außerdem werden wir versuchen, gemeinsam mit den jungen Europäern auch weiterhin für die Bedeutung des europäischen Gedankens zu werben. Ich versuche bei der Europa Union auch, für den Generationenwechsel zu stehen, somit sollen auch die neuen Medien eine größere Rolle bei der Arbeit der Europa Union einnehmen. Eines ist mir aber bei aller Euphorie wichtig: einen Schritt nach dem anderen machen, um sich nicht in der Masse an tollen Ideen zu verlieren.

Was fasziniert Sie an der Europäischen Union?

Berger: An der Europäischen Union fasziniert mich vor allem der Wir-Gedanke. Ich war schon immer in Vereinen aktiv und habe gelernt: Egal ob sportliches oder politisches Engagement, man ist nur als Team erfolgreich. Und das, übertragen auf Europa, ist in vielen Bereichen ein Thema, egal ob es darum geht anderen großen Ländern wie den USA und China, wirtschaftlich dauerhaft die Stirn zu bieten, oder ob es um die Bewältigung von Krisen geht. Außerdem genieße ich es auch, einfach mal spontan über die Grenze nach Frankreich, Österreich oder sonst wo hinzufahren, ohne Grenzkontrollen und ohne vorher Geld wechseln zu müssen.

Ein Blick auf die politische Großwetterlage: Befürchten Sie, dass die Europäische Union auseinanderbricht, oder halten sie die Integrationskraft für groß genug, um die derzeitigen Hürden zu überwinden?

Berger: Ich glaube, es ist wie immer im Leben - gerade in schweren Zeiten zeigt sich die wahre Stärke. Auch wenn es ein steiniger Weg ist, ich denke die Europäische Union und Europa werden an dieser Aufgabe wachsen und nicht zerbrechen.