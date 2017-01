Eiszeit von ihrer schönsten Seite erlebt

Volksfeststimmung herrschte am Wochenende auf dem Eis des Gottersdorfer Sees, wo sich viele Sportbegeisterte aus Baden-Württemberg und Bayern tummelten. Groß und Klein übten sich auf den Kufen. Wer sich aufwärmen musste, konnte das an einem der Feuer tun.

Hunderte von Schlittschuhläufern und Spaziergängern tummelten sich am Wochenende auf dem zugefrorenen Gottersdorfer See.

Gottersdorf. In diesem Zusammenhang von Volksfeststimmung zu sprechen, ist keineswegs übertrieben. Egal, ob von Baden-Württemberg oder von Bayern, die Sportbegeisterten strömten aus allen Himmelsrichtungen herbei, um über die dicke Eisdecke zu gleiten oder vor der famosen Kulisse von See und Freilandmuseum mit anderen Leuten am Feuer zu plaudern.

"Das ist einfach klasse. Der Gottersdorfer See hat sich zu einem richtigen Treffpunkt entwickelt", sagte Rita Berberich aus Reinhardsachsen. Die Schlittschuhe hatte sie an diesem Tag zwar zu Hause gelassen, aber die Atmosphäre am Feuer bei guten Gesprächen lockte sie trotzdem an den See.

Ortsvorsteherin Ute Peper hat selbst schon viele schöne Stunden beim Schlittschuhfahren erlebt und tat zusammen mit ihrer Familie alles, damit für die Besucher eine schneefreie Eisfläche zur Verfügung stand. Glühwein, Würstchen und Waffeln gehörten ebenso zum Repertoire der Eisparty und kamen bei den Gästen ausgezeichnet an.

Jede Menge Action

Auf dem Hockeyfeld mitten auf dem idyllischen Weiher direkt am Freilandmuseum tummelten sich große und kleine Eishockeyspieler und es gab jede Menge Action. "Dürfen wir echt länger bleiben? Das find ich cool", meinte denn auch ein junger Eishockeyspieler zu seiner Mutter, die es in Kauf nahm, noch einmal nach Gottersdorf zu fahren, um ihre Kinder zu holen, weil es ihnen bei viel Bewegung auf dem Natureislaufplatz so gut gefiel. Kein Wunder, denn Schlittschuhlaufen unter freiem Himmel ist einfach etwas Besonderes.

Ob mit Schlittschuhen, auf dem Schlitten oder einfach zu Fuß: Viele Familien nutzten die kalten Tage, um das spezielle Wintererlebnis in Gottersdorf zu genießen.

"Besonderes Wintererlebnis"

Schon mit 60 wollte der heute 75-jährige Rudi keine Schlittschuhe mehr an die Füße ziehen, aber er fährt immer noch. "Hier wird das Schlittschuhlaufen zu einem besonderen Wintererlebnis", erzählt er gegenüber den Fränkischen Nachrichten, während er auf Kufen beharrlich seine Kreise um den See zieht.

Dabei störten auch die diversen Vierbeiner verschiedener Familien nicht und kamen so auf dem See zu ihrem Auslauf. Mit spezieller Beleuchtung und Musik wurde die Atmosphäre am Samstagabend bei der Eisparty noch einmal getoppt.