Eine Heimat für junge Firmen

Im Verbandsindustriepark soll ein Existenzgründerzentrum entstehen. Unternehmer Dieter Goldschmitt will aufstrebenden Firmen beim Start in die Selbstständigkeit Hilfe und Rat bieten.

Walldürn. Am Donnerstag erklärte er im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten im Restaurant "Goldschmitts" sein Konzept. Zuvor gab es aber noch eine Erfolgsmeldung. Bürgermeister Markus Günther, der auch Vorsitzender des Gemeindeverwaltungsverbandes Hardheim-Walldürn (GVV) ist, und GVV-Geschäftsführer Roland Frank gaben bekannt, das im ersten Bauabschnitt des Verbandsindustrieparks II das letzten Grundstück verkauft worden ist.

"Eine Erfolgsgeschichte"

Für beide ist der VIP eine Erfolgsgeschichte, was der Verkauf des Grundstückes wieder zeige. Das sei umso erfreulicher, als es immer wieder Stimmen gebe, die sagen, im Verbandsindustriepark laufe nichts. Das Gegenteil sei der Fall.

Gekauft hat das Grundstück mit einer Fläche von 8878 Quadratmetern Dieter Goldschmitt. Er verfügt jetzt über rund 28 000 Quadratmeter Fläche im VIP - und will ebenfalls zeigen, das im Verbandsindustriepark was läuft. Mit der Schaffung eines Gründerzentrums. Der Startschuss für "Goldschmitt City", so der offizielle Name des Projekts, soll 2017 fallen. "Ich will jungen und aufstrebenden Firmen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit helfen", sagte er zu seiner Motivation. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass kluge Köpfe oft tolle Ideen haben, aber trotz derzeit billigem Geld keinen Kredit bekommen, um ihre Vorhaben auch umzusetzen. "Sie scheitern dann trotz einer guten Geschäftsidee an den Basics, etwa dem Eigenanteil, der für den Start eines Unternehmens nötig ist."

Hier setzt sein Konzept des Gründerzentrums an. Sein Plan: Er baut auf dem Gelände zwischen der Firma Koch und Hall und dem Limes im Anschluss an die bestehende Bebauung eine Halle, in der sich Unternehmen ansiedeln können. Zu einer ortsüblichen Miete. "Junge Firmen haben oft nicht das Geld, um sich ein Firmengebäude zu bauen oder zu kaufen. Das Geld für die Miete kriegt man aber immer zusammen", so Goldschmitt.

Gebaut wird in Modulbauweise, das heißt jederzeit erweiterbar, wenn das Modell einschlägt. Mit einem Stahlbauer hat er schon Kontakt aufgenommen, der nach dem Bau der Halle selbst als Mieter einziehen würde.

Idealer Standort

Den Industriepark sieht er als idealen Standort an, verfüge er doch über eine sehr gute Infrastruktur. Zudem gebe es in Walldürn gegenüber Firmen eine ausgeprägte Willkommenskultur. Überhaupt lobte er in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Gemeindeverwaltungsverband. Wirtschaftsförderer Meikel Dörr und Geschäftsführer Frank lobte er bei dieser Idee "als Motoren".

Dieter Goldschmitt will aber mehr tun, als eine Halle zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus will er den Firmen Rat und Hilfestellung geben. Coaching und Beratung aus einer Hand will er bieten und sich darum kümmern, dass die Leute ein Gespür dafür bekommen, was man bei einer Firmengründung alles braucht und beachten muss. "Ich habe schon ein paar Firmen aufgebaut und betreut und alle in die schwarzen Zahlen geführt."

Bei aller Euphorie für seine Idee verliert Dieter Goldschmitt natürlich nicht seinen unmittelbaren Nachbarn, die Firma Hymer aus dem Blick. Für Expansionspläne stehen entsprechende Flächen zur Verfügung.

"Tolle Chance"

Bürgermeister Markus Günther und Roland Frank sind von der Idee und dem Konzept sehr angetan. "Das ist eine tolle Chance für Existenzgründer", so beide übereinstimmend.