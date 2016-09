„Das Gelände bietet großes Potenzial“

Walldürn. "Das Gelände bietet für die Stadt großes Potenzial", sagte Bürgermeister Günther im Gespräch mit den FN. Das Thema wurde auch schon im Gemeinderat behandelt. In nicht-öffentlicher Sitzung hat der Rat die Verwaltung beauftragt, das Gelände zu kaufen. Günther geht davon aus, dass die Verhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) bis Ende 2016 oder Anfang 2017 abgeschlossen sind und der Vertrag unterzeichnet werden kann.

"Ideal für Wohnbebauung"

"Das Gelände eignet sich ideal für eine Wohnbebauung", so der Bürgermeister weiter. Ansiedlung von Gewerbe sei hier wegen der angrenzenden Wohngebiete nicht möglich. So ein Gebiet, mitten in der Stadt in hervorragende Lage, 2,4 Hektar groß, das stuft Markus Günther als großes Potenzial für Walldürn ein.

Vor dem Hintergrund einer Bebauung ist auch der Bau von Löschwasserbehältern zu sehen, so der Bürgermeister weiter.

Diese Behälter sind eine nötige Maßnahme, die im Vorfeld einer möglichen Wohnbebauung erledigt werden muss.

Um den Bau von zwei Löschwasserbehältern in der Buchener geht es auch in der heutigen Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt.

Das Gelände ist gut erschlossen, sagte Günther weiter. Sanierungsbedarf bestehe aber sicher bei den Straßen in dem ehemaligen Lager. Und das gilt auch für die Gregor-Mendel-Straße. Hier befindet sich derzeit die Zufahrt zum Gelände. Beim Kaufpreis wollte der Bürgermeister nicht ins Detail gehen, er bewege sich aber "im üblichen Rahmen".

Auf dem Gelände befanden sich noch in den 1950er Jahren ein Sägewerk und eine Stuhlfabrik. Ende der 1950er Jahre wurde es dann eine Bundeswehrliegenschaft. Untergebracht war dort ein sogenannter Mobilmachungsstützpunkt. 2013 endete offiziell die militärische Nutzung und das Gelände ging in die Zuständigkeit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben über.