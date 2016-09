„Christlichen Auftrag mehr als erfüllt“

Walldürn. Im Rahmen eines Festgottesdienstes in der Basilika ist Franziskaner-Pater Gregor Chmielewski am Samstag aus der Seelsorgeeinheit Walldürn verabschiedet worden.

Als frisch gewählter Guardian des Hamburger Franziskaner-Minoriten-Konvents hat er seine neue Pfarrstelle zwischenzeitlich angetreten. In Walldürn wirkte Pater Gregor seit August 2010 im Rahmen seines Diakonatspraktikums, ehe er am 19. März 2011 vom damaligen Erzbischof Dr. Robert Zollitsch zum Priester geweiht wurde.

Zu Beginn des vom Jugend- und Kinderchor unter der Leitung von Katrin Kirchgeßner sowie der Gruppe "Klang4You" musikalisch umrahmten Abschiedsgottesdienstes in der nahezu voll besetzten Basilika dankte Stadtpfarrer Pater Josef Bregula für die in den vergangenen sechs Jahren geleistete Arbeit. Vor allem in Rippberg und Hornbach sei Pater Gregor zum festen Ansprechpartner für die dort lebenden Katholiken geworden.

Auch bei den Walldürner Ministranten und beim Kinder- und Jugendchor sei er als Ansprechpartner stets gefragt gewesen, als Mitglied der Gruppe "Klang4You" habe er viele Gottesdienste kirchenmusikalisch mitgestaltet. Des Weiteren habe Pater Gregor die franziskanische Jugendwallfahrt in Walldürn bestens organisiert. Auch alle weiteren seelsorgerischen Aufgaben wie Trauungen, Taufen, Beerdigungen, Erstkommunion- und Firmvorbereitung, Kranken- und Hauskommunion habe er stets mit vollem Engagement und mit Herz und Seele erfüllt.

Große Herausforderung

Nun habe ihn das Provinzkapitel der Franziskaner-Minoriten in Hamburg zum Guardian gewählt, und er habe diese Wahl und somit große Herausforderung angenommen. Für den neuen Wirkungskreis wünschte der Stadtpfarrer Pater Gregor alles Gute, viel Kraft, Mut und Gottes reichen Segen.

Als Hauptzelebrant stellte anschließend Pater Gregor die zuvor gehörten Worte aus dem heiligen Evangelium nach Lukas unter dem Leitwort "Glaube an Gerechtigkeit" in den Mittelpunkt seiner Predigt. Der Evangelist Lukas erzähle darin die Geschichte vom Reichen und dem armen Lazarus. Der Reiche bleibe dabei namenlos, der Arme dagegen werde beim Namen genannt. Am Ende des Lebens finde sich der arme Lazarus im Schoße Abrahams wieder, der Reiche aber in der Unterwelt. Derjenige, der zu Lebzeiten nur Unrecht und Leid erfahren habe, werde erhoben, während derjenige, der sein Leben in Saus und Braus gelebt habe, verstoßen werde, weil er eingeschlossen gewesen sei in seine Welt und den Blick nicht auf seinen Nächsten gerichtet habe. Gott übe so Gerechtigkeit an jenen, die im Leben zu kurz gekommen seien.

Der Gedanke an die größere Gerechtigkeit Gottes nehme die Reichen dieser Welt in die Pflicht, nicht einfach wegzusehen, sondern das Mögliche zu tun, um den Armen, Unterdrückten zu ihrem Recht zu verhelfen. Die Zuwendung zum Armen sei unmittelbare Möglichkeit zur Gottesbegegnung, sie sei Ausdruck des festen Vertrauens auf und zu Gott. Nach dieser ergreifenden Predigt dankte Pater Gregor allen Wegbegleitern und versprach, die zurückliegenden sechs Jahre in Walldürn stets tief in seinem Herzen zu bewahren.

Beim Empfang im Pfarrsaal erinnerte Pfarrgemeinderatsvorsitzender Wolfgang Eisenhauer an das Gedicht "Stufen" von Herrmann Hesse, das er anlässlich der Priesterweihe von Pater Gregor vorgetragen habe. Den Zweizeiler "Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben" habe Pater Gregor in den zurückliegenden Jahren mit Leben erfüllt und sich in vielfältiger Weise in die Seelsorgeeinheit eingebracht. Viele seiner Gottesdienste habe er kreativ gestaltet, in all seinen Predigen habe er stets die Themen gefunden, die viele Gemeindemitglieder angesprochen hätten. Mit viel Herblut habe er die Erstkommunikanten, Firmlinge und Ministranten betreut. Ferner habe es Pater Gregor verstanden, Menschen in einer schwierigen Lage Mut und Hoffnung zu geben. Alljährlich habe er die Teilnehmer der Dettelbach-Wallfahrt betreut, und schließlich sei seine Zusammenarbeit mit dem Pfarrgemeinderat stets vertrauensvoll gewesen.

"Abschied nehmen ist meist mit Wehmut verbunden. Diese Wehmut verspüren sicherlich viele an diesem Abend im Pfarrsaal", sagte Eisenhauer. Dennoch sollten alle Gott dafür dankbar sein, dass Pater Gregor sechs Jahre als Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Walldürn habe wirken dürfen.

"Ausgezeichnetes Verhältnis"

"Ein Pfarramt ist ganz bewusst ein Amt auf Zeit - auch wenn der Kirchengemeinde diese Zeit immer viel zu kurz vorkommt", sagte Bürgermeister Markus Günther. Als immer wieder neue Herausforderung müsse sich ein Priester einer veränderten Umgebung, anderen Menschen und Problemen stellen.

Eine solche Herausforderung seien für Pater Gregor die zurückliegenden sechs Jahre in Walldürn gewesen. Er sei froh, dass dank der Mithilfe von Pater Gregor das sogenannte Dreigestirn "Rathaus-Pfarrhaus-Schule" in dieser Zeit so gut funktioniert habe und ein ausgezeichnetes Verhältnis zur politischen Gemeinde bestehe.

Alle Walldürner Katholiken dürften Pater Gregor auch für dessen aufopferungsvollen priesterlichen Dienst dankbar sein. Seine menschlichen und christlichen Auftrag habe er mehr als erfüllt, und alle Katholiken der Seelsorgeeinheit hätten ihn deshalb gerne noch ein bisschen länger in ihrer Mitte gehabt. Im Namen der Stadt Walldürn überreichte Günther Pater Gregor als Anerkennung seiner Verdienste die Erinnerungsmedaille der Stadt Walldürn in Bronze.

Weitere Abschiedsworte sprachen Sonja Heussler-Enders als Sprecherin des Mittwoch-Teams der Frauen, Marcel Hefner als Sprecher der Walldürner Ministranten, Marcel Ditrich als Sprecher des Kinder- und Jugendchores der Pfarrei St. Georg sowie Carsten Frauenkron als Sprecher der Handballabteilung der Sportgemeinde Walldürn, der Pater Gregor als aktiver Handballer angehörte.

Schließlich nutzten noch zahlreiche Anwesende die Gelegenheit, sich persönlich von Pater Gregor zu verabschieden. ds