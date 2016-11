Budenzauber rund um die Basilika

Walldürn. Der Walldürner Weihnachtsmarkt wurde im letzten Jahr sehr erfolgreich durchgeführt. Die Besprechung zum Weihnachtsmarkt 2016 fand nun im Bürgersaal des Alten Rathauses mit zahlreichen Teilnehmern statt. Dabei wurde festgelegt, dass der Weihnachtsmarkt auch dieses Jahr wieder rund um die Basilika stattfinden wird.

Auch in diesem Jahr wird wieder von "Walldürn gemeinsam" in Zu-sammenarbeit mit der Pfarrei St. Georg und der Stadt ein stimmungsvoller Weihnachtsmarkt auf die Beine gestellt. Vom 2. bis 4. Dezember kann dieses weihnachtliche Flair und der stimmungsvolle Lichterglanz rund um die Basilika erlebt werden. Festlich beleuchtete Pavillons und Weihnachtsmarkthütten werden sich in diesen drei Tagen aneinander reihen. Weihnachtsbäume, Dekorationen aus verschiedenen Materialien, Gehäkeltes, Schmuck, weihnachtliche Flohmarktartikel, Werkstücke, Bastelarbeiten und vieles mehr werden zum Stöbern verführen, verschiedene Glühweinsorten, Feuerzangenbowle, Tee und Geschenkideen das Angebot abrunden.

Am Freitag vor der offiziellen Eröffnung wird um 16.30 Uhr im Pfarrsaal das Kindertheaterstück "Kasperle und das Weihnachtswunder" vorgeführt. Die Eröffnung um 17.30 Uhr wird vom Kinderchor der Pfarrei umrahmt. Ferner wird nach der Eröffnung ein Lichterzug mit den Kindern rund um die Basilika stattfinden.

Das Stadt- und Wallfahrtsmuseum sowie das Elfenbeinmuseum werden ihre Türen geöffnet haben. Eine spezielle Abendführung "Kerzenschein und Lichterglanz in der Basilika" und ein Platzkonzert mit der Odenwälder Trachtenkapelle Walldürn stehen ebenfalls auf dem Programm.

Für die Unterhaltung der Kleinsten wird mit Weihnachtsbasteln, weihnachtliche Geschichten und Ponyreiten gesorgt sein.

Am 3. Dezember will der Nikolaus mit dem Weihnachtsengel dann für die Kinder einen Stiefel füllen. Wer vom 21. November bis zum 1. Dezember einen Stiefel während der aÖffnungszeiten in Pfarrhaus abgibt, bekommt diesen am 3. Dezember vom Nikolaus mit einer Überraschung darin zurück. ds