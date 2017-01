Brand in der Silvesternacht in Altheim

Altheim. Rund 100 Paletten Plastikgranulat sind am Samstag kurz vor Mitternacht in unmittelbarer Nähe der Firma Perga Plastic im Tiefenweg in Brand geraten. Gegen 23.48 Uhr bemerkte ein Anwohner die brennenden Säcke, die entlang eines Feldwegs neben dem Haupteingang des Folienherstellers gelagert… [mehr]