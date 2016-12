Auf die Gewinner warteten wieder zahlreiche Preise

In der Filiale der Sparkasse wurden die Gewinner der diesjährigen Weihnachtsaktion gezogen. © Stieglmeier

Walldürn. Die Endziehung der Gewinner der Weihnachtsaktion "Einkaufen und Gewinnen", die unter dem Dach "Walldürn gemeinsam - aktives Stadtmarketing" initiiert und von den in ihnen integrierten Fachgeschäften und Fachbetrieben mitgetragen worden war, ging am Mittwochvormittag in der Filiale der Sparkasse Neckartal-Odenwald über die Bühne. Bürgermeister Markus Günther als juristische Ziehungsaufsichtsperson und Vorstandsteammitglied von "Walldürn gemeinsam" sowie die weiteren Vorstandsmitglieder wohnten der Ziehung bei. Als "Glückfee" fungierte das diesjährige Walldürner "Blumen-Bärbele" Lina Berberich.

Von Ende November bis zum 24. Dezember waren in den Fachgeschäften rund 25 000 Teilnehmerkarten an die Kunden ausgegeben worden. Erfreulicherweise wurde eine sehr hohe Rücklaufquote an Teilnehmerkarten registriert.

Nach der Begrüßung durch Diplom-Ingenieur Andreas Stein als Vorstandsteammitglied von "Walldürn gemeinsam" erfolgte die Ziehung der Gewinner der letzten Wochenziehung sowie der Gewinner der zehn Hauptpreise der Weihnachtsverlosung 2016. Die Gewinner sind: Dominik Häberle, Silke Fröschen, Walldürn, J. + SA. Giebel, Walldürn, Norbert Steinbach, Walldürn (alle jeweils einen Gutschein der Stadtwerke), Christine Wölfel, Walldürn (Gutschein der Sparkasse Neckartal-Odenwald), Nick Scheuermann, Walldürn (Gutschein der Volksbank Franken), Alexander Imhof, Walldürn, (Gutschein Uhren-Schell Walldürn), Egon Veith, Walldürn (Gutschein Getränke-Löhr Walldürn), Rolf Schneider, Walldürn (Gutschein Friseur Trunk Walldürn), D. Kressmann, Walldürn (Tigerwäsche "Spezial" bei der Mineralöle-Spieler-Esso-Station Walldürn), Dieter Kern, Walldürn, (Gutschein Fitness- und Gesundheitszentrum "Eisi" Walldürn).

Im Anschluss an diese Wochenziehung erfolgte die Ziehung der Gewinner der zehn Hauptgewinne. Den 1. Preis, zehn Night-Groove-Eintrittkarten für die Walldürner Musiknacht 2017 gewann Gabriele Hasenstab aus Walldürn. Der 2. Preis, ein Walldürner Einkaufsscheck im Wert von 100 Euro geht an Lena Schneider aus Walldürn, und den 3. Preis, sechs Freikarten zu Aufführungen der Badischen Landesbühne in Walldürn gewann Ingrid Ilz aus Walldürn.

Jeweils einen Schlemmerbon im Wert von 15 Euro zur Einlösung beim Blumen- und Lichterfest 2017 der Stadt gehen an Monika Müller, Brigitte Metz, Daniela Günther, S. Waller, Claudia Müller, F. Weigelt (alle Walldürn) und Sybille Tengler (Buchen).