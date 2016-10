„Angebotspalette soll ausgebaut werden“

Iris Hellmuth-Gurka, die neue Direktorin und Heimleiterin des Erzbischöflichen Kinder- und Jugendheims St. Kilian. © Ralf Marker

Seit vier Monaten ist Iris Hellmuth-Gurka als Direktorin und Heimleiterin des Kinder- und Jugendheims St. Kilian in Amt und Würden, hat Erfahrungen gesammelt und Erkenntnisse gewonnen - und sieht sich auf diesem Weg noch nicht am Ziel. Im Gespräch mit den FN bezeichnete sie sich "immer noch als Lernende". Was ihr aber in St. Kilian leicht gemacht werde. Einmal hat sie ihr Vorgänger im Amt Günter Hauk zwei Monate lang eingearbeitet. Zweitens lobte sie im Gespräch das Mitarbeiterteam mit den Bereichslitern Steffen Gimber, Frank Hemberger und Herbert Baumbusch - der auch am Gespräch teilnahm - an der Spitze, das ihr den Start leicht gemacht habe. "Die Mitarbeiter haben mich sehr offen aufgenommen, ich fühle mich hier wohl", spendete sie ein Lob.

Vor ihrer Zeit in Walldürn arbeitete sie 15 Jahre in der Johannes-Diakonie. Beides lasse sich nicht miteinander vergleichen. Arbeite man in der Diakonie mit Behinderten, stehe in St. Kilian die Kinder- und Jugendhilfe im Mittelpunkt.

Auf die Heimleiterin wartet ein großes Aufgabenfeld. Als Dienstleister der Jugendhilfe hält St. Kilian unterschiedliche Hilfeangebote für Kinder und Jugendliche bereit. Bei diesem Punkt kam Hellmuth-Gurka auf die Zukunft zu sprechen - und die Visionen, die sie und das Mitarbeiterteam haben. "Die Angebotspalette in St. Kilian soll ausgebaut werden, wir wollen uns breiter aufstellen", sagte sie. Dies immer in Zusammenarbeit mit den zuständigen Kostenträgern, den Jugendämtern der verschiedenen Landkreise. Erste Ideen sind kommuniziert, Konzeptionen in Arbeit, sagten Hellmuth-Gurka und Baumbusch.

Informationen zur Direktorin und zu St. Kilian Erstberuf Erzieherin, später Studium Diplom-Sozialpädagogin/Diplom- Sozialarbeiterin.

Weiterbildung Systemische Therapeutin, Masterstudium Wirtschaftspsychologie (im Fernstudium, läuft noch).

Schwerpunkte in der Vergangenheit waren die berufliche Bildung für junge Menschen mit Beeinträchtigungen, auch im emotional-sozialen Bereich und die Entwicklung neuer Angebote im Bereich der Behindertenhilfe.

St. Kilian hat circa 90 Kinder im stationären Setting, zudem verschiedene Angebote im ambulanten Bereich, Schulen an den Standorten Walldürn und Tauberbischofsheim und eine Außenklasse in Mosbach.

Weiter gibt es eine besonders betreute Intensivgruppe und hier eine enge Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Johannes-Diakonie.

Etwa die Schaffung einer Inobhutnahmestelle. Hinter dem etwas sperrigen Begriff verbirgt sich eine wichtige Einrichtung, die dann greift, wenn Kinder in einer Notlage schnell aus einer Familie heraus geholt werden müssen. Oder die Idee, dass Mutter und Kind gemeinsam aufgenommen werden.

Hilfe beim Übergang bieten

Jugendlichen Hilfe beim Übergang in das Berufsleben geben, das sei ein weiterer Aspekt. Mit 18 Jahren ende die Jugendhilfe - aber nicht auch sofort die Hilfe von St. Kilian. Das Wort "Übergangsmanagement" fiel hier. Was sich auch auf unbegleitete jugendliche Flüchtlinge erstrecke, von denen einige in St. Kilian leben. In beiden Fällen will man den jungen Menschen Orientierung und Hilfe auf dem Weg zum Erwachsenwerden bieten. Bei den jungen Flüchtlingen komme noch hinzu, dass viele auf der Flucht schlimme Erfahrungen gemacht haben. Hier wolle man Ansprechpartner sein, etwa Hilfe bei Behörden und Amtsgängen bieten. Und Kompetenzen vermitteln. Und das kann man mit ganz einfachen Dingen erreichen: Etwa wenn man die Jugendlichen zum Beispiel eine Fahrradtour organisieren lässt. Planung, Verantwortung übernehmen - solche Dinge könne man dabei lernen.

Hier kam auch der sogenannte "social return of investment" ins Gespräch, was auf Deutsch etwas nüchtern "Sozialrendite" heißt. Die drückt - knapp formuliert - aus, was von den in die Jugendarbeit investierten finanziellen Mitteln später zurückfließt. Iris Hellmuth-Gurka formulierte das so: "Wir müssen die jungen Menschen so stabilisieren und fit machen, dass sie einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Das ist unsere Aufgabe."

Zur Arbeit im Innern muss der äußere Rahmen passen. Deswegen stehen auch immer wieder Sanierungsarbeiten an. "Manche Gebäude sind in die Jahre gekommen", sagte Iris Hellmuth-Gurka. Dabei wolle man mit hiesigen Firmen zusammenarbeiten, denn man sehe sich als Teil der Region. Zu dem regionalen Aspekt passt auch, dass St. Kilian mit 162 Mitarbeitern ein großer Arbeitgeber ist. Zudem habe man Auszubildende und duale Studenten im Haus.

Es stehen große Veränderungen in der Jugendhilfe an, sagte die Direktorin mit Blick in die Zukunft. Ewa die Novellierung des Sozialgesetzbuches, das die gesetzliche Grundlage für die Kinder- und Jugendhilfe bildet. Hier kommen der Heimleiterin ihre Kenntnisse im Behindertenrecht zugute, da es um eine Zusammenlegung von Eingliederungshilfe, die für Menschen mit Behinderungen zuständig ist, und Jugendhilfe gehen wird. "Die Arbeit wird uns auf jeden Fall nicht ausgehen."