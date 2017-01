Alte Handsirene hat ausgedient

Fußball

"Tore satt" und "Lokalderbys am laufenden Band": So begeisterte das Gottfried-Gerig-Gedächtnis-Turnier des TSV Höpfingen für Fußball-Seniorenmannschaften des Verwaltungsverbandes Walldürn-Höpfingen-Hardheim am Samstag in Höpfingens Sporthalle beim Jubiläum. [mehr]