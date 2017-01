Alles dreht sich um das Erniedrigen

Mit dem Stück "Die Grönholm-Methode" gastierte die Landesbühne am Mittwoch in Walldürn. Dabei wird der Zuschauer mit den Auswüchsen der Leistungsgesellschaft konfrontiert. Ein Stück, das betroffen machte.

Walldürn. Das Stück stammt aus der Feder des Spaniers Jordi Galceran und wurde in der Inszenierung von Evelyn Nagel gezeigt. Mit dem 2003 uraufgeführten Stück deckt Galceran schonungslos die Mechanismen moderner Bewerbungsverfahren auf. Das Werk war auch sein internationaler Durchbruch. Es wurde in über 30 Ländern gespielt und unter dem Titel "Die Methode" auch verfilmt.

Nichts an Aktualität verloren

Obwohl schon 14 Jahre alt, hat das Thema nichts von seiner Aktualität verloren: Bewerbungsgespräche sind häufig menschenunwürdig, Auswahlverfahren gleichen einer Verhandlung. Und in Zeiten der Globalisierung hat man das Gefühl, dass alles noch ein bisschen ruppiger wird.

In dem Stück bewerben sich vier Kandidaten um eine Führungsposition in einem internationalen Möbelkonzern. Je höher die Position, desto härter das Auswahlverfahren, das gilt auch hier. Die emotionale Intelligenz der Kandidaten soll getestet werden - ein Euphemismus für den folgenden Seelenstriptease, der dann auf der Bühne gezeigt wird.

Unter den Bewerbern ist auch ein Vertreter der Personalabteilung, heißt es am Anfang. Intimes aus dem Privatleben der Teilnehmer wird hier gnadenlos abgefragt, offenbart und skrupellos beim Kampf um die begehrte Position eingesetzt.

Die Kandidaten werden bloßgestellt und gegeneinander ausgespielt. Ziel ist es, die psychische und physische Stabilität der Bewerber zu testen und ihn bis an die Grenzen des moralisch Vertretbaren zu bringen. Ein Stück weit erinnert das an gewisse Fernsehformate, wo die Kandidaten ja auch bis ans Limit und darüber hinaus getrieben werden.

Phasenweise hat das Stück sogar einen morbiden Humor, zeigt Situationskomik. Hin und wieder - gerade am Anfang - kann man lachen. Im Kern aber geht es um Erniedrigen, um fertig machen. Und im Verlauf des Stückes bleibt einem daher das Lachen immer öfter im Hals stecken, macht sich Betroffenheit breit. Und ein Stück weit auch Mitleid mit einer der handelnden Personen. Was aber nicht lange anhält, weil sich schnell herausstellt, dass keiner besser ist als der andere.

Die Krönung des Ganzen: Nicht ein Vertreter der Personalabteilung sitzt am Tisch, sondern gleich drei, die den Kandidaten in die Mangel nehmen. Psychologen nennen sie sich. Auch so ein Euphemismus: Verbindet man damit doch gerne mal die Vorstellung, dass Psychologen Menschen helfen. Bei der Grönholm-Methode weit gefehlt, Hilfe bräuchten hier die Psychologen.

Und am Ende ist das größte Ekelpaket der Runde das Opfer, war er doch der einzige Bewerber und ist am Ende am Boden zerstört. Was ihn aber letztlich unbeeindruckt lässt. Er lernt nichts aus seiner Niederlage, sondern geht seinen Weg unbeirrt weiter. Typen wie er sorgen dafür, dass sich das Hamsterrad immer weiter dreht. Und die Menschen in ihm sich weiter mit drehen.

Jessica Schultheis, Stefan Holm, Andreas Schulz und Maximilian Wex zeigten am Mittwoch eine starke schauspielerische Leistung. Vor allem der rasche Wandel der Gefühle - vom Opfer zum Unterdrücker und wieder zurück - überzeugte. Da wusste man nie, mit wem man sich solidarisieren soll. Und ob man das überhaupt will. Die klare Antwort am Ende: Nein!

Die - leider mal wieder zu wenigen Zuschauer - spendeten den Akteuren am Ende verdient reichlich Applaus, ehe sie ein Stück weit ernüchtert in die kalte Winternacht hinausgingen.