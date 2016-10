40 Tabletcomputer für den Unterricht

Landrat Dr. Achim Brötel übergab am Freitag 40 Tabletcomputer an Schüler der elften Klasse des dreijährigen Wirtschaftsgymnasiums an der Frankenlandschule Walldürn.

Walldürn. Landrat Dr. Achim Brötel und die Schulleiterin der Frankenlandschule, Felizitas Zürn, haben am Freitag die ersten Tabletcomputer für den Einsatz im Unterricht an Schüler der elften Klasse des dreijährigen Wirtschaftsgymnasiums übergeben. Damit beginnt in Walldürn die Umsetzung des Schulversuchs.

Zürn bezeichnete diese neuen Techniken, egal ob Smartphones oder Tabletcomputer, als große Chance für Berufliche Schulen, um die Praxisorientierung des Unterrichts zum Wohle der Schüler zu steigern. Sie erinnerte daran, dass die Kenntnis dieser Geräte eine Grundkompetenz für die digitalisierte Arbeitswelt ist.

Das Tablet-Projekt biete aber auch Chancen für die Schule. Es sei eine ideale Gelegenheit, Erfahrungen zu sammeln, wie sich moderne Technik und moderne pädagogische Konzepte miteinander verknüpfen lassen. Dabei werde die Schule vom Landesinstitut für Schulentwicklung unterstützt. "Für die Frankenlandschule wird bei der Erprobung die Frage im Mittelpunkt stehen, welchen Beitrag die Geräte zur individuellen Förderung von Schülern leisten können", so Zürn.

Landrat Brötel wies auf die Notwendigkeit permanenten Lernens hin. Die Geschichte der Digitalisierung gebe eindrucksvolle Beispiele, wie schnell Konzepte sich ausbreiten und wie schnell man den Anschluss verpassen kann. Er erinnerte daran, dass 1984 die erste E-Mail in Deutschland verschickt wurde.

Rasante Entwicklung

30 Jahre später sei der Brief auf Papier in vielen Bereichen des Lebens mehr oder weniger verschwunden. Er erinnerte auch an die Einführung des iPhones mit seiner Multitouch-Bedienoberfläche im Jahr 2007. Keine zehn Jahre später sei durch den Siegeszug der Smartphones der Absatz von Digitalkameras, MP3-Playern und Navigationsgeräten entsprechend eingebrochen.

Mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten sei unerlässlich - auch auf dem Schulsektor, wo die Frankenlandschule nun als eine von 16 Beruflichen Schulen in Baden-Württemberg mit dem erstmaligen Einsatz von Tablets im Unterricht in diesem Jahr eine gewisse Vorreiterrolle übernehme und damit auf dem richtigen Weg sei. Es sei erfreulich, dass Schulleitung und Lehrkräfte Zeit und Arbeit in diesen Bereich investieren würden. Die Anschaffungskosten für die 40 Tabletcomputer würden sich das das Land und der Neckar-Odenwald-Kreis als Schulträger mit jeweils 50 Prozent teilen.

Abschließend verwies Zürn auf die Bemühungen der Schulleitung, Tabletcomputer in der Kaufmännischen Berufsschule zu etablieren und auf das Berufskolleg das bestehende Programm zur "Schule mit integriertem Praktikum" auszuweiten. ds