39-jährige Beifahrerin stirbt in Klinik

Gerolzahn. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 15.40 Uhr an der Kreuzung der Kreisstraße 3913 und der Landesstraße 518 bei Gerolzahn ereignet. Nach bisherigen Ermittlungen des Unfallaufnahmedienstes der Verkehrspolizeidirektion Weinsberg überquerte ein 41 Jahre alter Mann mit seinem Renault die L518, ohne die Vorfahrtsregelung zu beachten. Eine von rechts kommende Fiat-Lenkerin konnte nicht mehr ausweichen und krachte in die Beifahrerseite des Renault. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault über eine Verkehrsinsel geschleudert und kam an einer Böschung zum Stehen. Die 28-jährige Fahrerin des Fiat und deren 17-jährige Mitfahrerin erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden in Kliniken in Buchen und Bad Mergentheim gebracht. Auch der Unfallverursacher wurde schwer verletzt in das Kreiskrankenhaus Buchen eingeliefert. Seine 39 Jahre alte Beifahrerin erlitt nach Angaben der Polizei schwerste Kopfverletzungen. Sie wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber "Christoph 2" des Bundesministeriums des Innern in eine Klinik nach Heidelberg geflogen. Dort starb die aus den Niederlanden stammende Frau wenige Stunden später.

Neben den diensthabenden Notärzten des DRK Buchen und Tauberbischofsheim war auch der Ärztliche Direktor der Neckar-Odenwald-Kliniken, Dr. Harald Genzwürker, vor Ort, um die Versorgung der Verletzten zu koordinieren und die Unfallsituation bildlich zu dokumentieren. Die Aufnahmen sollen es den Ärzten in den Krankenhäusern ermöglichen, die Ursachen der Verletzungen besser einschätzen und die Behandlung entsprechend abstimmen zu können. Im Einsatz waren außerdem ein Rettungswagen des Bayerischen Roten Kreuzes, ein Rettungswagen des DRK Buchen sowie je ein Krankentransport des DRK Buchen sowie des privaten Fahrdienstes Ullmer. Bis zum Abschluss der Versorgung der Verletzten sperrte die Freiwillige Feuerwehr die Unfallstelle in sämtliche Richtungen.