2350 Besucher groovten durch die Nacht

Beim "Nighgroove" in der Walldürner Innenstadt war der Name Programm: Rund 2350 Besucher feierten in verschiedenen Lokalitäten bis in die frühen Morgenstunden. 14 Bands aus ganz Deutschland zeigten, wie sich gute, handgemacht Musik anhören muss.

Walldürn. Nach dem Erfolg in den vergangenen Jahren wurde die Walldürner Innenstadt am Samstag erneut zur Partyzone erklärt. Beim "Nightgroove" rockten 14 Bands aus ganz Deutschland in den Walldürner Kneipen. Dazu wurden die Backstube Müssig, die Galerie FürWahr, das Museum Zeit(T)räume und das Kolpingheim zu Konzertsälen umfunktioniert. Auf dem Walldürner Schlossplatz gab es Live-Musik unter freiem Himmel. Unterstützt wurde das Spektakel unter anderem von den Fränkischen Nachrichten.

Zahlreiche Besucher "groovten" teilweise bis in die frühen Morgenstunden. Das musikalische Spektrum reichte von Jazz über Rock und Blues bis hin zu Funk, Soul und Latin. Die Musikfans zogen von einer Kneipe zur nächsten und stellen sich so ihr eigenes musikalisches Programm zusammen.

Handgemachte Musik

Unplugged Pop und Soul gab es mit "Gentle Groove Agency" auf der Open-Air-Bühne der Stadtwerke auf dem Schlossplatz. Wer es etwas rockiger mochte, besuchte die Backstube Müssig. Die Gruppe "Del-A-Rocka" bot Rock'n'Roll, Rockabilly und Rhythm and Blues. Bekannte Rocksongs im Mashup-Stil gab es mit der Band "Dirty Strings" in Bingo´s BaBa Lounge in der Adolf-Kolping-Straße.

Die Gruppe "Ta Mourmourakia" brachte den kraftvollen griechischen Musikstil Rebetikoins Alte Wasserwerk. In der Galerie FürWahr demonstrierte die "Sydney Ellis & Band", wie sich Jazz und Blues anhören muss. "Funk Agreement" zeigten im Gasthof "Zum Hirsch" ihr Können. Der Name war Programm: Zeitloser Funk and Soul brachte die Besucher ins Schwitzen. Covers mit "Kick-Ass-Garantie" versprachen die "Hookers & Covers" im Kolpingheim. Anspruchsvoller Rock und Pop der vergangenen 40 Jahre spielte die Gruppe "Funcoustic" im Museum Zeit(T)räume. In Nikos Pub gab es Rock der härteren Gangart mit den "Jail Breaks". Etwas softer aber nicht weniger stimmungsvoll ging es im Gasthof "Ritter/Akropolis" mit "Karibik Tropical" zu. Die "Grooveties" in "Rolfs Bistro" erinnerten mit ihren Oldies an vergangene musikalische Zeiten. "Kaluza & Blondell" bedienten alle Folk- und Country-Fans im Gasthaus "Zum Burgtörle", während bei "Just Brill" im Weinkeller des Gasthofs "zum Riesen" Schlagerfans auf ihre Kosten kamen.

Dazu bot "Strodtbeck" authentischen Eric Clapton-Sound mit herausregendem Gitarrenspiel in der Bar des "Riesen". Die stimmungsvolle Gestaltung der Bühnen bei gedimmten Licht sorgte für die passende Atmosphäre bei den kleinen Kneipenkonzerten. Bis 1 Uhr gab es so handgemachte Musik vom Feinsten. Wer dann noch nicht genug hatte, konnte auf der SWR3-Clubparty im Jugend- und Kulturzentrum "Alter Schlachthof" weiterfeiern. DJ Michael Leupold heizte dem Publikum dort kräftig ein. Rund 2350 Besucher aus nah und fern kamen zu dem Musikevent. So ging das Erfolgsrezept "Nightgroove" ein weiteres Mal voll auf.