„Werde gucken, wie man damit umgeht“

Hans-Peter von Thenen bekam am 5. März 2012 im Rahmen seiner Vereidigung und Verpflichtung zum Bürgermeister der Stadt Ravenstein von Gerhard Möhler seine Amtskette überreicht. © Melanie Müller

Ravenstein. "Zum Neujahrsempfang am Sonntag, 1. Januar 2017, um 18 Uhr im Schloss Merchingen laden wir die gesamte Einwohnerschaft, auch im Namen des Gemeinderats, herzlich ein", hieß es auf der Titelseite des "Amtlichen Mitteilungsblatts", das am 23. Dezember erschien, und weiter: "Der Neujahrsempfang der Stadt ist die Gelegenheit, um das vergangene Jahr 2016 Revue passieren zu lassen und einen Ausblick auf das Jahr 2017 zu wagen. In diesem Rahmen wollen wir verdienten Bürgern, Sportlern und Persönlichkeiten unseren Dank aussprechen sowie langjährige Blutspender für ihren Einsatz ehren. Wir freuen uns, Sie zum Neujahrsempfang der Stadt Ravenstein begrüßen zu dürfen."

Am 28. Dezember, nur fünf Tage später, erreichte die Fränkischen Nachrichten ein Anschreiben, unterzeichnet von Bürgermeister Hans-Peter von Thenen, mit folgendem Wortlaut: "Sie haben sich zum Neujahrsempfang 2017 der Stadt Ravenstein angemeldet und sich bestimmt auch auf diesen Abend gefreut. Leider entfällt der Neujahrsempfang 2017 der Stadt Ravenstein", so das Stadtoberhaupt, das "um Verständnis" bat und "mit den besten Wünschen für das Jahr 2017" verblieb.

Dass der Bürgermeister keine Gründe für die kurzfristige Absage der Veranstaltung im Merchinger Schloss anführte, warf Fragen auf. Und das nicht nur bei den geladenen Ehrengästen, die eine schriftliche Absage von ihm erhalten haben - sondern vor allem bei den Ravensteinern.

Deren "Sprachrohre", die 15 Stadträte, haben mittlerweile eine von ihnen am 11. Januar unterschriebene "Stellungnahme zur kurzfristigen Absage des Neujahrsempfangs 2017" an die Haushalte verteilt.

Damit stellen sie klar: "Der durch den Stadtrat mitinitiierte Neujahrsempfang wurde am 28. Dezember ohne Rücksprache mit dem Stadtrat und ohne Angabe von Gründen von Bürgermeister Hans-Peter von Thenen abgesagt." Trotz mehrmaliger Nachfrage habe der Stadtrat über die Gründe, die zur Absage des Neujahrsempfangs geführt haben, "bis heute keine Auskunft vom Bürgermeister erhalten."

"Auch im Interesse der Bevölkerung", so heißt es weiter, fordert der Stadtrat vom Bürgermeister eine "zeitnahe" Begründung für die Absage.

Darüber hinaus ist offen, ob, und wann den "verdienten Bürgern, Sportlern und Persönlichkeiten" der Dank der Stadt ausgesprochen wird - was eigentlich beim Neujahrsempfang geschehen sollte. Gleiches gilt für die Ehrung der Blutspender.

Die FN haben gestern Nachmittag mit Hans-Peter von Thenen telefoniert - und ihn nach dem Grund für die Absage des Neujahrsempfangs gefragt, der in diesem Jahr zum fünften Mal durchgeführt werden sollte.

In dem Gespräch ließ von Thenen noch einmal das Prozedere Revue passieren. Er erinnerte an die Einladung im Amtsblatt, das am 23. Dezember erschien. Und er nannte den 28. Dezember als Termin der durch ihn erfolgten Absage. Das Schreiben sei an all jene verschickt worden, die sich zu der Veranstaltung angemeldet hatten. Zuvor, und somit "als erstes", habe er den Gemeinderat informiert. Die Bürger hätten durch die Tagespresse am 29. Dezember erfahren, dass der Neujahrsempfang ausfällt.

Die Gründe, die zur kurzfristigen Absage geführt haben, wollte das Stadtoberhaupt auch gegenüber unserer Zeitung nicht nennen, nur so viel: "Ich werde gucken, wie man damit umgeht" und "schauen, was da auf mich einschlägt".

Ob das "Geschehen" bei der nächsten öffentlichen Sitzung des Ravensteiner Gemeinderats am 22. Februar ein Thema sein wird? "Das weiß ich nicht", so von Thenen abschließend.