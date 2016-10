Vorfreude auf neue Kampagne groß

An einem Blumenstand

Ravenstein. Auf den Inhalt einer Geldkassette eines Selbstpflück-Blumenstandes hatte es ein Unbekannter am Wochenende in Merchingen abgesehen. Der Dieb brach zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 14.30 Uhr, die Kasse des Stands in der Lindenstraße, Ecke Ahornweg auf und entwendete Bargeld in… [mehr]