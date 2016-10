Karl und Eleonore Graser feiern heute ihre Diamantene Hochzeit. © Popp

Sindolsheim. Seit 65 Jahren sind am heutigen Donnerstag Eleonore und Karl Graser ein Ehepaar. Auch wenn das Jubelpaar gesundheitlich etwas angeschlagen ist, so ist es weiterhin recht rüstig, vor allem geistig.

Während Karl Graser seinen Sohn noch in der Landwirtschaft unterstützt, widmet sich seine Frau dem Ortsgeschehen, und zwar mit einer bildlichen Dokumentation über das Geschehen in Sindolsheim. Ihre Resultate und Schnappschüsse, die im Rahmen der Hobbykünstler-Ausstellung zu bestaunen sind, sind beim jährlich stattfindendem Straßenfest stets eine Bereicherung.

Karl Graser erblickte am 5. April 1928 in Rosenberg das Licht der Welt, seine Frau Eleonore, eine geborene Gramlich, am 28. Februar 1931 in Sindolsheim. Ihre Kindheit und Jugendzeit verbrachten sie jeweils in ihrem Geburtsort.

Den Bund der Ehe, aus der sechs Kinder hervorgingen, schlossen sie am 13. Oktober 1951.

Im Jahr 1964 übernahm Karl Graser den landwirtschaftlichen Betrieb seiner Ehefrau. Seit 1993 sorgt Sohn Fritz für dessen Bewirtschaftung, heute allerdings im Nebenerwerb.

Am heutigen Ehrentag werden dem Jubelpaar neben den Kindern die zehn Enkel sowie ein Urenkel zur Eisernen Hochzeit gratulieren, und natürlich zahlreiche Verwandte und Bekannte. Die FN schließen sich gerne an. pp