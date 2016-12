Musikalischer Adventsabend erfreute das Publikum

Merchingen. Im nahezu voll besetzten Festsaal des Merchinger Schlosses trafen sich am vergangenen Sonntag Musikanten und Musikfreunde zum Jahresabschlusskonzert der örtlichen Formationen. Das unterhaltsame musikalische Programm unter dem Motto "Deutsche Literatur" bestritten der ausrichtende Musikverein Merchingen sowie der Gesangverein "Eintracht" und das Jugendorchester "Junge Musik Ravenstein". Die abendfüllende Abfolge bewährter und neuer Musikstücke erfreute die Zuhörer und sorgte für großen Beifall.

Erfolgreiche Suche

Eröffnet wurde der Konzertabend zunächst durch den Vorsitzenden des Musikvereins, Ralf Kallab, der neben dem Publikum auch die Repräsentanten aus Politik und Vereinsleben begrüßte. Den klingenden Auftakt übernahm daraufhin das Jugendorchester unter der Leitung von Isabell Otterbach mit dem "Winterfestival" in einem Arrangement von Jan Haan. Anschließend präsentierten die jungen Musikanten das Lied "My heart will go on" (Komposition: James Horner), bekannt geworden durch den Kinofilm "Titanic".

Im Anschluss konnte Kallab mit Freude verkünden, dass aus den Reihen des Jugendorchesters fünf Mädchen und ein Junge die Prüfung zum Juniorabzeichen erfolgreich ablegten. Nach Überreichung der Urkunden übernahm der Gesangverein "Eintracht" die Bühne. Unter der Leitung von Volker Graseck erklangen zunächst "Lied zur Weihnacht" von Helmut Bogenhard, gefolgt von "Ich fühle das Wunder werden" nach Karl-Heinz Weber-Müllenbach. Zum Abschluss versicherte der Gesangverein dann noch: "Weihnachten bin ich zu Haus" (Daddy Monrou). Schließlich bestritt der Musikverein Merchingen den dritten Part des Abends. Der musikalische Leiter Bernd Otterbach bekannte in Bezug auf das Leitmotiv des Abends: "Es ist regelrecht schwierig, geeignete deutsche, konzertante Musik zu finden". Aus Sicht des Musikvereins umfasse der Begriff "Literatur" nämlich nicht nur Texte, sondern auch Partituren und Noten.

Ungeachtet dessen war die Suche nach einem musikalischen Programm erfolgreich, wie die anschließenden Lieder, ergänzt um weitere Erläuterungen des Dirigenten, zeigten. Die Komposition von Johann Schrammel bestätigte: "Wien bleibt Wien". "Die Post im Walde" präsentierte der Musikverein nach Heinrich Schäffer. Die beiden Jazz-Schlager "Am Sonntag will mein Süßer" (Anton Profes) und "Mein kleiner grüner Kaktus" (Albrecht Marcuse) stellten einen Ausflug in bekannte musikalische Gefilde dar. Mit zwei Stücken von Alexander Pfluger, "Am Seehafen" sowie "Volksmusik mit Schwung", schloss der Musikverein seinen Beitrag ab.

Großes Finale

Schließlich folgte das große Finale, bei dem alle Anwesenden zusammen "Friede den Menschen" in einem Arrangement von Franz Bummerl aufführten. Am Ende des Konzerts am dritten Adventssonntag war es Mitwirkenden und Besuchern gelungen, in einem gemeinsamen Erlebnis für echte Vorfreude auf die Festtage zu sorgen. chha