Odenwald-Tauber. Bei der Abschlussveranstaltung des "Dialogverfahrens SuedLink" kamen auch Bürgermeister aus der Region Heilbronn-Franken zu Wort, in deren Städten und Gemeinden eine Informationsveranstaltung stattgefunden hat. Ravensteins Bürgermeister Hans-Peter von Thenen hatte als "Hausherr" die Begrüßung der vielen Gäste in Oberwittstadt übernommen. Sein "wünschenswerter" Vorschlag, auf die entstehende Stromtrasse einen Radweg zu bauen, wurde von den TransnetBW-Verantwortlichen "begrüßt".

"Wir sind stolz auf unsere Region", in der es viele Weltmarktführer gebe, "und dafür brauchen wir den Strom", erklärte Joachim Markert, Bürgermeister von Grünsfeld. Der angebotene "Dialog" in sei in seiner Stadt "hervorragend besucht" worden. Vor allem von Landwirten, welche die Frage "Läuft die Trasse durch unser Grundstück?" beschäftigt habe. Darüber hinaus hätten sie wissen wollen, warum ihre Flächen - und nicht Wald für den Streckenverlauf genutzt werden.

"Der Main-Tauber-Kreis trägt die größte Leitungslänge", wusste Elmar Haas, Bürgermeister von Ahorn. In seiner Gemeinde fand die Fachbehördenrunde statt. Wie sein Vorredner brachte auch Haas die Bedenkenaus "Richtung Landwirtschaft" zum Ausdruck: "Unsere Landwirte sind die in erster Linie Betroffenen", machte er deutlich" und fügte hinzu, dass es "eine Narbe in der Bodenstruktur" geben werde - und die verheile nicht von heute auf morgen.

Als "intensives Thema" bezeichnete Andreas Sigmund, Geschäftsführer des Kreisbauernverbands Neckar-Odenwald, die Landwirtschaft und nannte im gleichen Atemzug auch den Bodenschutz. Für die Landwirte, die "den allergrößten Part zu tragen" hätten, seien noch viele Fragen offen. Es handele sich um einen "massiven Eingriff in das Bodengefüge". Stellvertretend für die Mitglieder bat er um nochmalige Überprüfung eines möglichen Trassenverlaufs entlang der A 81, um eine wesentliche Anhebung der Entschädigung und um Bodenschutz während der Bauphase. Darüber hinaus äußerte er den Wunsch nach Entwicklung eines Leitfadens.

Bei der Diskussion gab es mehrere Wortmeldungen von Bürgern, von denen einige die Kommunikation als "sehr spärlich" bezeichneten, das Dialogverfahren aber grundsätzlich für "gut" befanden. Gefragt wurde nach gesundheitlichen Auswirkungen und Beeinträchtigungen für Mensch und Tier. Diese seien nicht zu erwarten, da "wir deutlich unter dem Grenzwert liegen", so Saskia Branzke (TransnetBW).

Gefordert wurde mehrfach "eine gerechte Entschädigung für Landwirte und Bewirtschafter" - ebenso, wie dass die Trasse "so weit wie möglich von Ortschaften entfernt verlegt wird". mem