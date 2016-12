Kapazität steigt um 150 000 Getriebe

Getrag in Rosenberg:

Der Mutterkonzern Magna baut das Getrag-Werk in Rosenberg für die Erweiterung einer neuen Getriebefertigung aus.

Rosenberg. "Mit der Investition wird erwartet, dass Magna der größte Lieferant von Schaltgetrieben für leichte Nutzfahrzeuge in Europa wird", so Stefan Seibert von Magna International in Sailauf. Das Ausbauprojekt habe im Juni begonnen und werde im Juli 2017 abgeschlossen sein. Die Produktionsfläche wird um 3500 Quadratmeter erweitert und die Kapazität um über 150 000 Getriebe pro Jahr erhöht, berichtet Seibert weiter.

Neuer Auftrag

Zum Hintergrund: Getrag hat einen Vertrag mit einem großen deutschen Automobilhersteller über die Fertigung eines Getriebes abgeschlossen. Dieser Auftrag macht nun die Erweiterung nötig. Aktuell wird für diese Fertigung eine bisherige Hoffläche innerhalb des Werksgeländes überbaut. Außerdem, so berichtet Stefan Seibert auf FN-Anfrage weiter, ist eine Erweiterung des Werks in Richtung Hirschlanden vorgesehen.

Sukzessive werde die Produktion des neuen Getriebes jetzt in Rosenberg erfolgen. Ab Juli nächsten Jahres werde die Fertigung dort richtig anlaufen. Zum Auftraggeber wollte sich der Firmensprecher nicht äußern, auch nicht zu den Investitionskosten.

Der neue Auftrag ist ein wichtiger Beitrag zur Zukunftssicherung des Standorts. 454 Beschäftigte hat das Werk in Rosenberg im Moment, ist auf der Homepage des Unternehmens nachzulesen. Mit dem neuen Projekt werde dieser Personalstand erst einmal gesichert.

Das Werk Rosenberg werde innerhalb des Konzerns und von den Kunden für seine Lieferqualität und Zuverlässigkeit sehr geschätzt, so der Magna-Sprecher weiter.

Bei dem jetzt anlaufenden Auftrag handelt es sich um ein manuelles Getriebe. Doch parallel sei auch die Elektromobilität und die Frage "Wie sieht das Auto der Zukunft aus" ein "Riesenthema" für das Unternehmen.