„Guggugg“ äußerte sich über die „Odewäller Leit“

Hirschlanden. Schon seit vielen Jahren ist es bei dem FC "Teutonia in Hirschlanden eine gute Tradition, die alljährliche Kerwe im Gemeinschaftshaus mit einem Kabarettabend zu beginnen.

In diesem Jahr ist es dem Veranstalter erneut gelungen, mit "Guggugg" alias Jürgen Poth dem Publikum einen waschechten Odenwälder zu präsentieren. Mit seinem Programm "Odewäller Leit", einer Liebeserklärung an ein südhessisches Bergvolk, trat er damit nach eigenen Worten erstmals im Badischen Bauland jenseits seines geliebten Heimatgebirges auf.

Funke sprang über

Da sprang schon der Funke auf das Publikum über, das einen genussreichen und zweistündigen Kabarettabend mit "absoluter" Lach-garantie erlebte und nicht mit Beifall sparte. Der "Guggugg" präsentierte in seinem Programm teils mit fröhlichen aber auch nachdenklichen Liedern einen besonderen Menschenschlag, der eingekeilt zwischen Rhein, Main und Neckar in schmucken Dörfern auf Hügeln und in Tälern seine Eigenarten auslebt: der Odenwälder.

Der Liedermacher aus Hessen begeisterte die Besucher mit seinen Mundartliedern aus der Heimat, wobei man schon genau zuhören musste, was er meinte.

Gerade die sprachliche Vielfalt zwischen Walldürn und Frankfurt, Mannheim und Aschaffenburg, mit den verschiedenen Ausprägungen der Odenwälder Mundart machte den Reiz seines Auftrittes in Hirschlanden aus.

Traditionelles Liedgut

Sein traditionelles Liedgut aus seiner Odenwälder Heimat umrahmte er mit witzigen und eigenen Kompositionen. In seinen Liedern über Verwandte wie seine Tante Elise, über Originale wie "de Raubacher Jockel" und über die Zeit "sellemols vor hunnert Joahr" blickte er zurück.

Mit Geschichten, historischen Fakten und handgemachten Liedern beschrieb der Hobby-Volksliedforscher das Leben Jakob Ihrigs, der als "Raubacher Jockel" mit seiner Musik über die Grenzen seiner Heimat hinaus berühmt wurde und jetzt auch im Bauland angekommen ist.

Mit regionalen Besonderheiten wie "Äbbelweu und Handkäs" oder humorvoll erzählten und besungenem dörflichen Brauchtum nahm er seine Gäste mit auf eine Reise in die Seele des Odenwälders, in dem er auch dessen Stärken und Schwächen in seinen Liedern aufzeigte.

Freches Programm

So mancher nicht bekannte Dialektausdruck wurde vom "Guggugg", der in Hirschlanden bestens überzeugen konnte, selbstverständlich ins Hochdeutsche übersetzt. Schon waren die zwei Stunden vorbei, in denen Jürgen Poth als "südhessischer Guggugg" mit seinem frechen Programm in Mundart und Gitarre, teils auf auch hochdeutsch, gepart mit allerei Kuriosem und Geschichten aus dem Alltag der Odenwälder, dem Bauländer Völkchen präsentierte.

Vorsitzender Ralf Arnold dankte dem Liedermacher für den schönen Abend, der mit lang anhaltendem Beifall der Besucher endete.