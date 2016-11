„Ganz dickes Lob an die Altkrautheimer“

Evangelische Bezirksjugend

Boxberg. Wer möchte dass nicht - so wie Charly Brown - "unwahrscheinlich glücklich" werden? Aber - und dann kommen alle Bedenken, Sorgen, realistische Einschätzungen. Wer wirklich einmal wissen möchte, was eine Illusion ist, der ist am 19. November ab 16 Uhr in der Umpfertalhalle in Boxberg richtig… [mehr]