Energiesparen oben auf der Prioritätenliste

Bei der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend standen die Umrüstung von 450 Straßenleuchten auf energiesparende LED-Beleuchtungskörper und die Ehrung von Blutspendern im Mittelpunkt.

Rosenberg. Der Haushalt entwickelte sich besser als erwartet. Durch Mehreinnahmen sowie durch private Entgelte konnte die Beschaffung eines Schleppers für den Bauhof voll abgedeckt werden, gab Bürgermeister Gerhard Baar bekannt.

"Energiemonitor" vorgestellt

Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister stellte Bernhard Ries (EnBW) den "Energiemonitor" vor und gab einen Sachstandbericht über erneuerbare Energien. Zunächst präsentierte er die EnbW als einen großen Energieversorger, der auch außerhalb von Baden-Württember tätig sei und unter anderem einen Windpark in der Nordsee unterhalte.

Im Jahr 2015 wurde bereits die Hälfte des Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien erzeugt. Die Einspeisevergütung sei jedoch gekürzt worden, weshalb mehr Strom für den Eigenbedarf genutzt werde.

Die Anzahl der Elektroheizungen seien in den letzten Jahren rückläufig, dürften allerdings in der Zukunft wieder zunehmen. Es wurden im Jahr 125 Megawatt-Stunden für die Straßenbeleuchtung verbraucht. In den letzten Jahren sei kein Zuwachs mehr an Photovoltaikanlagen zu verzeichnen gewesen. In Rosenberg seien 164 Photovoltaikanlagen in Betrieb, die 2800 Kilowatt (installierte Leistung) erbrachten, die Windenergie 8000 Kilowatt und die Biomasse 956. "Die Straßenbeleuchtungen der Zukunft werden auf niedrigerem Niveau fahren, weil diese erst bei ankommenden Fahrzeugen an Helligkeit zu nehmen", verdeutliche der Bürgermeister. Der Zukunft gehöre die Glasfaser, die bei Erschließungen gleich mitverlegt werden müsse. Jürgen Blaschek (Netze BW) teilte mit, dass eine Bestandsaufnahme der Straßenbeleuchtung durchgeführt wurde. Es seien noch keine Leuchten auf LED umgestellt.

Mit der Gemeinde habe man einen Förderantrag für diese Umrüstung gestellt, so Blaschek. Gerhard Baar sagte hierzu: "Wir wollen keine super Hightech Technologie, sondern eine funktionierende, energiesparende Straßenbeleuchtung."

Er gab bekannt, dass die Gemeinde vor einem Umbruch beim Betreib der Straßenbeleuchtung stehe. Anfang des Jahres wurden aus dem Ausgleichsstock II (Gas II) und dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KlnvFG) Gelder zur energiesparenden Umstellung der Straßenbeleuchtung mit einem Investitionsvolumen von 100 000 Euro beantragt. Es wurden 44 000 Euro (Gas II) und weitere 30 000 Euro (KlnvFG) bewilligt. Insgesamt werde angestrebt, so das Gemeindeoberhaupt, in mehreren Jahrestranchen die seitherige Beleuchtung auf LED-Beleuchtungskörper umzurüsten.

Die Verwaltung habe bei Netze BW ein Angebot für einen Betriebsführungsvertrag für die Straßenbeleuchtung eingeholt. Dieser umfasse zum einen kurzfristige Reparaturen von defekten oder beschädigten Leuchten, sowie aber auch Ingenieurleistungen bei der beschriebenen Umstellung der gesamten Straßenbeleuchtung. Der Vertrag umfasse eine Laufzeit von vier Jahren und trete am 1. Januar 2017 in Kraft, so Baar. Die Räte stimmten einstimmig dem von Netze BW angebotenen Vertrag und dem Betreuungsvertrag zu. Es folgten die Ehrungen der Blutspender durch Gerhard Baar für zehn-, 25- und 50-maliges Blutspenden. Baar sprach den Spendern seine Hochachtung aus, da diese unbekannten Menschen Blut spendeten und dadurch Leben retten. Er rief dazu auf, diese Bereitschaft weiter fortzusetzen und betonte, dass es wichtig sei, dass Blutspender öffentlich gewürdigt werden.

Blutspender geehrt

Zehn Jahre: Sarah Kubach, Lisa-Maria Schmitt und Milena Volk, 25 Jahre: Cornelia Euler, Achim Fahrbach, Wolfgang Gakstatter und Uwe Schwendemann, 50 Jahre: Karl-Heinz Gerner, Hiltrud Schweizer und Christa Striehl. Im Anschluss wurde von Ulrike Kautzmann-Link, mittels "Power-Point-Präsentation, die Verlagerung des Penny-Markts am Fachmarktzentrum in Osterburken, im Anschluss an den Rossmann-Markt, erläutert und danach dieser "Verlagerung" einstimmig zugestimmt. Ebenso wurde einstimmig beschlossen, den neuen Mähroboter für den TSV Rosenberg mit 3454,80 Euro zu bezuschussen.

Umlegungsverfahren notwendig

Danach gab Gerhard Baar bekannt, dass der Grunderwerb im künftigen Wohnbaugebiet "Drei Morgen" weitgehend abgeschlossen sei. Bedauerlicherweise hätten sich einige wenige Grundstückseigentümer nicht bereiterklärt, ihr Grundstück an die Gemeinde zu veräußern, obwohl durch den Status als Bauerwartungsland ein Mehrfaches des Grundstückspreises bei landwirtschaftlicher Nutzung angeboten worden sei.

Um dennoch eine Baugebietserschließung vornehmen zu können, sei nun die Einleitung eines Baulandumlegungsverfahrens notwendig. Die Räte beschlossen einstimmig die Einleitung des Umlegungsverfahrens, mit dessen Durchführung das Vermessungsbüro Schwing & Dr. Neureither beauftragt wurde. Die Aufstellung eines Bebauungsplanes, sowie die Beauftragung an das Büro IFK, Mosbach, mit der Ausarbeitung des Bebauungsplanes. Bezüglich der Fortführung der Erschließung im Baugebiet "Adeldornring, Ortsteil Sindolsheim, wurde beschlossen, den Planungsauftrag an das Ingenieurbüro Walter & Partner, Adelsheim, zu vergeben.

Der Forstwirtschaftsplan 2017 und die Brennholzpreise wurden im Nachgang der Waldbegehung im Oktober von den anwesenden Ratsmitgliedern einstimmig verabschiedet und nochmals bestätigt. Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes informierte das Gemeindeoberhaupt über die neugestaltete Homepage, die sich großer Beliebtheit erfreue, so Baar.

Eine Bürgerversammlung für den Ortsteil Rosenberg wurde auf den 7. März 2017 festgelegt. Die Gebühren für das Wasser werden etwas fallen und die für das Abwasser etwas steigen, erklärte Baar. jüh