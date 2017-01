Der Rapper MC Immanuel gastiert am 4. Februar in Sennfeld.

In der evangelischen Kirche in Sennfeld:

Sennfeld. MC Immanuel ist am Samstag, 4. Februar, von 19 bis 21 Uhr in der evangelischen Kirche in Sennfeld zu Gast.

Auf seiner Website schreibt MC Immanuel über sich selbst: "Ich heiße MC Immanuel und bin 21 Jahre alt. Seit 2009 mache ich christliche Rapmusik und reise durch ganz Deutschland, um Konzerte, Seminare, Konferenzen und Predigten zu halten. Derzeit wohne ich in Dierdorf (Nähe Koblenz) und bin ehrenamtlich in der Jugendarbeit im Vollzeitdienst angestellt."

MC Immanuel hatte eine schwere Kindheit und fand Zuflucht in einer Gemeinde, die ihn aufgefangen hat. Bei einer Freizeit fing er an, seinen ersten Raptext zu verfassen und führte den Rap auf einer Bühne vor. Die Begeisterung der Zuhörer ermutigte ihn, weiterzumachen. Seine Motivation ist es, den Menschen einen neuen Blickwinkel zu zeigen über das Wesen Gottes. Seiner Meinung nach haben Jugendliche oft ein falsches Bild von Gott. Rapmusik sei ein gutes Medium, um die Jugendlichen zu erreichen und ihnen dadurch zu zeigen, dass Kirche auch cool sein kann.