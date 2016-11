„Die Hauptschlagader der Energiewende“

Die Abschlussveranstaltung des "SuedLink"-Dialogverfahrens mit Umweltminister Untersteller (am Rednerpult) fand am Dienstag im voll besetzten Dorfgemeinschaftshaus in Oberwittstadt statt.

Um den überschüssigen Strom aus Windkraft aus dem Norden in den Süden zu bringen, ist "SuedLink" nötig. Die Stromtrasse soll auch durch Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis verlaufen.

Odenwald-Tauber. Vor etwas mehr als acht Wochen haben die Übertragungsnetzbetreiber TenneT und TransnetBW die Vorschläge für mögliche Erdkabelkorridore der Gleichstromverbindung "SuedLink" veröffentlicht (siehe weiteren Bericht und Grafik).

Mit dem Bau der großen Stromübertragungsleitung von Brunsbütttel nach Großgartach ist auch Baden-Württemberg vom Stromnetzausbau betroffen - die Trasse soll unter anderem durch Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis verlaufen.

In vier Bürgerdialogen in der von "SuedLink" betroffenen Region Heilbronn-Franken wurden Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie Planungsgrundsätze für die "SuedLink"-Trasse erläutert und Fragen der Bürger beantwortet - unter anderem in Grünsfeld und Bad Mergentheim. Außerdem wurden Fachdialoge (z.B. in Ahorn) zu den Themen Planung, Technik und Gesundheit, Konverter, Erdkabel sowie Landwirtschaft angeboten.

Dabei erfuhren die Teilnehmer unter anderem, dass der Trassenkorridor zurzeit einen Kilometer breit ist, aber noch "scharf" gestellt werden soll. Darüber hinaus wurde mitgeteilt, dass der Schutzstreifen, in dem das rund 20 Zentimeter dicke Stromkabel in 1,80 Meter Tiefe in einem Sandbett verlegt wird, nur 15 Meter breit sein und es eine Entschädigung für Ernteausfälle während der Bauzeit geben wird.

Die Wärmeentwicklung soll einer früher üblichen 60-Watt-Glühbirne auf einem Meter Länge entsprechen und in der geplanten Erdtiefe kaum zu bemerken sein. Das elektromagnetische Feld werde dem des Erdmagnetfeldes entsprechen. Auf der Trasse ist eine Bebauung ausgeschlossen.

Dialogverfahren beendet

Das vom Umweltministerium Baden-Württemberg initiierte Dialogverfahren zum Netzausbauvorhaben "SuedLink" ist nun abgeschlossen. In einer gemeinsamen Veranstaltung des Ministeriums mit der Deutschen Umwelthilfe am Dienstagabend in Oberwittstadt stellte der Vorhabenträger TransnetBW die vorläufigen Ergebnisse des Beteiligungsprozesses vor.

Eingeladen waren neben Vertretern aus Politik, Industrie, Handwerk, Energiewirtschaft, Verwaltung und Naturschutzverbänden auch interessierte Bürger. Mehr als 200 Gäste nutzen die Gelegenheit, sich im Dorfgemeinschaftshaus zu informieren.

"Es war und ist mir ein besonderes Anliegen, die Trassenplanung für die Bevölkerung frühzeitig transparent zu machen und Bürger in den Planungsprozess einzubinden. Und ich freue mich sehr, dass die TransnetBW, die in Baden-Württemberg für den Netzausbau verantwortlich ist, dieses Anliegen teilt und den Dialogprozess mit uns gestaltet hat", erklärte Franz Untersteller. Im Rahmen dieses Dialogprozesses hatten Bürger, Verbände und Initiativen Gelegenheit, sich einzubringen und Hinweise und Empfehlungen zur Optimierung der vorliegenden Trassenvorschläge abzugeben. Derartig umfangreiche Beteiligungsmöglichkeiten habe es bislang in Deutschland bei noch keinem Großprojekt gegeben. "Darauf sind wir stolz."

Die bis einschließlich Dienstag eingegangenen Anregungen aus den Bürger- und Fachdialogen würden jetzt von der TransnetBW bewertet und soweit möglich in deren Planungen eingearbeitet. Danach beginne das formale Verfahren der Bundesfachplanung, an das sich das Planfeststellungsverfahren anschließe. In diesen beiden Verfahren können sich die Betroffenen noch einmal beteiligen.

6000 Anregungen bundesweit

Mehr als 40 Informationsveranstaltungen fanden laut Saskia Branzke von TransnetBW seit September in ganz Deutschland statt. Rund 6000 Anregungen und Einwendungen seien seither bundesweit eingegangen (rund 36 Prozent von Kommunen, 27 Prozent von Privatpersonen). Diese "Hausaufgaben" würden von Transnet in den nächsten Wochen bearbeitet, die Varianten bewertet und verglichen. Das Ganze münde dann in die Erarbeitung eines Erdkabelkorridor-Vorschlags mit Alternativen. Die Antragstellung sei für das erste Quartal 2017 geplant.

Bevor der Umweltminister den "Staffel-Stab" für die folgenden konkreten Planungen des Netzausbauprojekts "SuedLink" an die TransnetBW übergab (siehe weiteren Bericht), machte er erneut deutlich, dass der zügige Ausbau der Stromnetze eine notwendige Voraussetzung für den Erfolg der Energiewende sei. "Wer sich die Verteilung der Erzeugungskapazitäten in Deutschland ansieht, wird schnell erkennen, welche überragende Bedeutung 'SuedLink' für die Stromversorgung in Baden-Württemberg hat. Es ist die direkte Nord-Süd-Verbindung für die Lieferung von Windstrom für Industrie und Bevölkerung in Baden-Württemberg." Das Schlusswort hatte Klaus Mandel vom Regionalverband Heilbronn-Franken, der lobende Worte für das Dialogverfahren hatte, denn: "Es ist wichtig, dass die Bürger auf konkrete Fragen auch konkrete Antworten erhalten". Gerade in der Landwirtschaft, wo Praktiker Antworten von Praktikern benötigen. "Wir brauchen 'SuedLink' - die Hauptschlagader der Energiewende."