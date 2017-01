Neckar-Odenwald-Kreis. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis wurden in den vergangenen Wochen die ersten Grippefälle gemeldet, allerdings bewegen sich die Erkrankungen mit ein bis zwei Fällen pro Woche noch auf einem geringen Niveau, so das Gesundheitsamt gestern. Landesweit wurden jedoch bereits über 1300 Fälle registriert, deutlich mehr also als die rund 250 Fälle im gleichen Vorjahreszeitraum. Risikogruppen werde deshalb eine Impfung empfohlen, die auch zu dieser Jahreszeit noch immer sinnvoll sei. Hierunter fallen ältere und chronisch Kranke aber auch Schwangere sowie Mitarbeiter und Bewohner von Alten- oder Pflegeheimen. Impfen lassen sollten sich zudem Personen mit stark erhöhtem Risiko, sich selbst oder andere anzustecken, zum Beispiel medizinisches Personal oder Personal in Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr. Verringert werden kann das eigene Infektionsrisiko durch häufiges Händewaschen.