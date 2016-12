„Wir wollen uns nicht verweigern“

Auch nach den Gesprächen mit Landesumweltminister Franz Untersteller hält der Neckar-Odenwald-Kreis an seinem Abfallkonzept fest. Die klassische Biotonne ist nicht vorgesehen.

Neckar-Odenwald-Kreis. Der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) will in allen Kreisen die Biotonne einführen. Doch sechs Kreise, darunter der Neckar-Odenwald-Kreis, stehen der Angelegenheit nicht so aufgeschlossen gegenüber, weshalb Gespräche mit dem Umweltminister stattgefunden haben. Seit dem 1. Januar 2015 schreibt das Kreislaufwirtschaftsgesetz in Deutschland vor, dass Bioabfälle grundsätzlich getrennt zu sammeln sind. Allerdings nur, wenn das technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist.

"In dem Gespräch mit Minister Untersteller wurden die verschiedenen Positionen noch einmal erläutert", erklärte AWN-Geschäftsführer Dr. Mathias Ginter den FN, über den Ausgang des Gesprächs sei jedoch Stillschweigen vereinbart worden. "Wir haben ja ein anderes Konzept, um Bioabfälle zu erfassen und glauben auch, dass wir das bessere haben", machte Ginter deutlich.

Stufenweise angehen

Der Kreis wolle gern an seinem Plan festhalten, wie Ende 2015 im Kreistag beschlossen. Außerdem sei es ja nicht so, dass man sich verweigere oder etwas ganz anderes machen wolle. Das beschlossene Konzept der restmüllarmen Abfallwirtschaft soll nun stufenweise angegangen werden, bis im Jahr 2020 die flächendeckende Umsetzung erfolgt. In der zweiten Jahreshälfte 2017 werde das Pilotgebiet, derzeit ist das Projekt auf Rosenberg (komplett) und Hardheim (Kerngemeinde) begrenzt, nochmals erweitert. Wann genau und wo sei derzeit aber noch unklar. Man hoffe, dass Regierungspräsidium und Land diesen Weg mitgehen, also nicht nur das Konzept, sondern auch die erforderliche Zeit akzeptieren. Denn eine schnellere Umsetzung sei nicht möglich, weil dadurch die Restmüllmenge drastisch sinke. Man sei aber vertraglich in Sachen Verbrennung fest gebunden und bei dieser Konstellation würde sich weniger Restmüll nicht monetär abbilden. Dr. Ginter spricht von "temporärer wirtschaftlicher Unzumutbarkeit". Allein steht der AWN-Geschäftsführer mit dieser Meinung nicht, sondern wird im Kreistag mit klaren Äußerungen unterstützt. "Offenbar hat der Minister noch nicht erkannt, dass es keine Pflicht zur Biotonne, sondern lediglich zur getrennten Sammlung gibt und es der Gebietskörperschaft überlassen ist, wie sie das organisiert", machte zum Beispiel Karl Heinz Neser für die CDU in seiner Haushaltsrede 2017 deutlich.

Auch Thomas Ludwig fand zu diesem Anlass für die Freien Wähler deutliche Worte: "Wie schon mehrfach nachgewiesen wurde, sorgt das auch vom Bund mit großer Zustimmung begleitete kreiseigene Piloprojekt ,Restmüllarme Abfallwirtschaft' für eine deutlich bessere Ökobilanz als die vom Land Baden-Württemberg favorisierte Biotonne und deshalb sollte es der gewöhnlich dem Realo-Flügel der Grünen zugerechnete Umweltminister Untersteller auch in diesem Punkt fertig bringen, über seine fundamentalistisch-sture Haltung hinwegzukommen."

Mehr Küchenabfall erfassen

"Die Bioabfallsammlung erfolgt im Kreis mit einem anderen Fokus", erklärt Dr. Ginter. Bei der Bioenergietonne würden primär Küchenabfälle gesammelt, während die klassische Biotonne, die das klassische Abfallwirtschaftskonzept ergänzt, überwiegend Gartenabfälle erfasse. Für diese gebe es im Neckar-Odenwald-Kreis aber "überhaupt keinen Handlungsbedarf", da mehr Gartenabfälle gesammelt und verwertet würden als in anderen Landkreisen Baden-Württembergs. Ein Defizit gebe es aber beim Küchenabfall. Hier gehe es laut Umweltbundesamt um 14 Kilogramm pro Einwohner und Jahr, "also eine relativ überschaubare Größenordnung". Eine Biotonne für diese Menge sei aber ökologisch und ökonomisch nicht sinnvoll. "Deshalb ist unser Ziel, mehr Küchenabfall zu erfassen", ergänzt Martin Hahn, Leiter der AWN-Unternehmenskommunikation. "Wir wollen uns nicht verweigern, sondern optimieren", brachte es Dr. Ginter auf den Punkt "und wenn wir unser Konzept durchsetzen, sind wir irgendwann mal die Nummer eins in Baden-Württemberg, was die Erfassung und Verwertung von Küchenabfällen angeht".