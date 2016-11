Notfallpraxen jetzt in den Kliniken

Die Notfallpraxis des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes ist umgezogen. Sie ist nun direkt beim Krankenhaus in der Patientenaufnahme untergebracht.

Ab sofort gibt es für Patienten mit akuten Beschwerden zur Nachtzeit nur noch eine Anlaufstelle: das Krankenhaus. Dort wird über die weitere Behandlung entschieden.

Buchen. Wer mit schweren Symptomen und lebensbedrohlichen Beschwerden ankommt, ist ein Fall für die Notaufnahme des Krankenhauses. Patienten mit leichteren Beschwerden werden außerhalb der Dienstzeiten der niedergelassenen Ärzte vom Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) behandelt - und zwar ab sofort ebenfalls direkt im Krankenhaus.

Regelung greift ab Samstag

Die Notfallpraxis der niedergelassenen Ärzte Die Notfallpraxis der niedergelassenen Ärzte in Buchen ist ab sofort in der Zentralen Patientenaufnahme der Klinik untergebracht. Die Praxis ist samstags, sonntags und feiertags von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Die Sprechzeiten für den Freitag werden noch geregelt. Ab 22 Uhr bis zum Morgen übernimmt die Klinik. Zusätzlich gibt es einen Fahrdienst für Hausbesuche. Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist unter Telefon 116117 zu erreichen. Bei lebensbedrohlichen Situationen muss der Rettungsdienst angerufen werden, Telefon 112. sab

Das ist möglich, weil die Notfallpraxen des ärztlichen Bereitschaftsdiensts jetzt in den Kliniken untergebracht sind. In Mosbach war heute Nacht bereits der erste "neue" Notdienst der KV, in Buchen greift die Neuregelung ab Samstag. Gestern informierten Landrat Dr. Achim Brötel, Geschäftsführer Norbert Mischer, Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung sowie die für die Organisation der Bereitschaftsdienste zuständigen Ärzte im Mosbacher Krankenhaus über die Neuregelung.

Bereits im Juni hatten Landrat Brötel und Geschäftsführer Mischer die geplante Verlagerung im Gespräch mit den FN angekündigt. Die räumliche Zusammenlegung sei schon lange ein beiderseitiges Anliegen, betonte Brötel auch gestern noch einmal. Es habe einige Zeit gedauert, bis die Raumfrage gelöst war. "Einige Rochaden und etwas Kreativität waren nötig", ergänzte Mischer.

Jetzt ist die ärztliche Notfallpraxis in Buchen direkt im Gebäude der Zentralen Patientenaufnahme untergebracht, in Mosbach liegt sie auch nur "einmal um die Ecke", so Mischer.

Hintergrund ist, dass zunehmend viele Patienten in die Notfallaufnahmen der Krankenhäuser kommen, die "eigentlich" zu den Bereitschaftsdiensten der Ärzte gehörten - eine Trennung, die tatsächlich nicht ganz einfach zu vermitteln ist.

Rund 30 Prozent der Patienten, die im Krankenhaus ankommen, seien "fehlgeleitet", so Brötel. Die Kosten der Behandlung dieser "fremden" Patienten bekommen die Kliniken aber nur zu einem Teil erstattet: Pro Person entstehe ein Fehlbetrag von rund 90 Euro.

Bei einer rapide steigenden Zahl von jährlich rund 18 000 ambulanten kassenärztlichen Notfällen kommt da ein stolzer Betrag zusammen, auch wenn nur ein Teil davon "Bereitschaftsdienst-Notfälle" sind. In der Praxis sieht die Neuordnung so aus, dass eine medizinisch geschulte Fachkraft den Patienten im Empfang nimmt und entscheidet, in welche Ambulanz er gehört, berichtete Nuran Aykac, bei der KV zuständig für die Notfalldienste. Dann wird er von einem Arzt weiter behandelt, entweder in der Klinik-Notaufnahme oder vom Bereitschaftsarzt.

Alle Beteiligten sehen nur Vorteile in der räumlichen Zusammenlegung: "Für die Patienten ist das eine sinnvolle Sache, im Krankenhaus verteilt zu werden", unterstrich Dr. Christoph Kaltenmaier als Vertreter der KV. Dr. Rainer Schöchlin, Ärztlicher Leiter der Notfallpraxis Mosbach, freute sich über die Entlastung der niedergelassenen Ärzte durch die Kollegen in der Klinik. Denn diese werden ab sofort die in der Regel nur ganz spärlich genutzten Nachtdienste übernehmen.

Die KV-Bereitschaftsärzte können nun einfacher in der Diagnostik auf die Leistungen der Krankenhäuser wie Röntgen zugreifen, und sie können sich auch direkt mit einem Kollegen über ihren Patienten austauschen, lobten Leitender Notarzt Dr. Harald Genzwürker und Dr. Gunther Leibfried, der in Buchen die Notfallpraxis leitet.

Nuran Aykac betonte, dass schon jetzt die meisten KV-Notarztpraxen im Land in den Kliniken untergebracht seien. Das bewährte Prinzip wolle man nun auch in Nordbaden umsetzen.

Entsprechend zufrieden waren alle Gesichter gestern. "Nun hoffen wir auf einen guten Start" betonte Dr. Kaltenmaier. Ein paar "Kleinigkeiten" in der Ausstattung der Räume seien in den nächsten Tagen noch zu erledigen. Bei möglichen Anlaufschwierigkeiten werde man nachbessern, ergänzte Dr. Brötel.

Wert legte der Landrat auf die Feststellung, dass man auch weiter die medizinische Versorgung im Landkreis sicherstellen wolle - keine Selbstverständlichkeit angesichts der Tatsache, dass beispielsweise der Landkreis Heilbronn gestern Nachmittag über die Schließung der Kliniken in Brackenheim und Möckmühl zu entscheiden hatte.

Über die weitere Verwendung der Räume, in denen der Bereitschaftsdienst in Buchen untergebracht war, ist noch nicht entschieden, so Brötel auf Nachfrage.