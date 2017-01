Neckar-Odenwald-Kreis. Der Kreisverband der Grünen im Neckar-Odenwald-Kreis veranstaltet seinen Neujahrsempfang am Sonntag, 22. Januar, ab 16 Uhr im Lokal "Tante Gerda", Carl-Theodor-Straße 10, in Mosbach. Der Empfang wird von Rainer Schulz am Saxophon musikalisch umrahmt.

Als Gastredner werden der Erste Landesbeamte des Neckar-Odenwald-Kreises, Dr. Björn-Christian Kleih, MdL Manfred Kern sowie die Bundestagskandidatin für den Wahlkreis Odenwald-Tauber, Charlotte Schneidewind-Hartnagel erwartet. Der Landesvorsitzende der Grünen in Baden-Württemberg, Oliver Hildenbrand, wird in seiner Neujahrsansprache Einblicke in die grün-schwarze Koalition geben.