Keine Warteschlange an der Steckdose

In der Eisenbahnstraße in Buchen steht seit Ende 2014 eine 80 Kilogramm schwere Elektro-Ladestation für Autos.

Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf die Straßen zu bringen. Die Fortschritte dazu sind nicht nur bundesweit überschaubar.

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Thema Elektromobilität gewinnt auch im Neckar-Odenwald-Kreis nur langsam an Bedeutung, die Anzahl der Elektromotoren und Hybrid-Antriebe steigt seit Jahren nur geringfügig. Dabei gibt es mittlerweile mehrere Ladestationen von unterschiedlichen Anbietern im Landkreis, wie die zuständige Behörde im Landratsamt Mosbach mitteilt.

Für eine der ersten Auto-Ladestationen zwischen Heidelberg und Würzburg sei die Nabu-Ortsgruppe aus der Gemeinde Waldbrunn verantwortlich gewesen, sagt zumindest deren Vorsitzender Ernst Stephan. Die Naturschutz-Organisation hatte erfolgreich an einem Wettbewerb für Bürgerengagement teilgenommen. "Das Geld haben wir dann als Beitrag zur Energiewende in den Bau einer Stromtankstelle investiert", erklärt Stephan. Den Strom liefern die Elektrizitätswerke Schönau.

Kostenlos aufladen

Die reinen Baukosten hätten im Bereich von 2700 Euro gelegen, hinzu seien jede Menge ehrenamtliche Arbeitsstunden gekommen. Die Ladestation wurde dann im Mai 2015 eingeweiht, seitdem können Elektro-Fahrzeuge kostenlos komplett aufgeladen werden. "Wir sind kein Stromerzeuger und dürfen daher den Strom nur ,verschenken'. Aber wir haben eine Spendenkasse aufgestellt, die gut angenommen wird", so Stephan.

Die "Zapfsäule" befindet sich im Waldbrunner Ortsteil Mülben an der Kreuzung Odenwaldstraße/Am Höllbach und liegt für den Nabu-Vorsitzenden damit in unmittelbarer Nähe, denn seit drei Jahren fährt er selbst ein Elektrofahrzeug. "Für kurze Strecken ist der Elektromotor den Verbrennungsmotoren haushoch überlegen", sagt er. Für das Aufladen seines Wagens benötigt er circa eine Stunde, doch die Ladezeit variiert von Modell zu Modell.

Offiziell hat sein Gefährt eine Reichweite von 200 Kilometern, "effektiv sind es aber nur 80. Ich muss mir eben immer überlegen, wohin ich fahre und wo die nächste Ladestation ist." Mittlerweile sei dies aber kaum noch ein Problem, in Heidelberg, Mosbach und Buchen befinden sich weitere Ladestationen. "Die Stadtwerke Buchen haben kurz nach unserer Fertigstellung ihre Elektro-Zapfsäule am Bahnhof mit der gleichen Leistungsstärke von 22 Kilowatt ausgestattet. Seitdem ist bei uns weniger los", erklärt er schmunzelnd.

Seit Ende 2014 in Betrieb

Die angesprochene Ladestation in der Buchener Eisenbahnstraße wurde im Dezember 2014 in Betrieb genommen und steht kostenlos zur Verfügung. Kurt Hemberger, technischer Leiter der Stadtwerke, sagt dazu: "Das Angebot ist deshalb kostenlos, weil der Ertrag in keinem Verhältnis zum Aufwand steht, den wir für ein kostenpflichtiges Angebot betreiben müssten." Hemberger erklärt weiter, dass mindestens zehn Fahrer am Tag ihr Fahrzeug aufladen müssten, "alles darunter würde den Aufwand nicht ausgleichen." Und auch im Buchener Kaufland befindet sich auf dem Parkdeck eine Ladestation, die von Andreas Schifferdecker von der Firma "Möbel As" vermietet wird. Sie sei parallel mit dem Bau der Solaranlage auf dem Dach des Kauflands "als kleines i-Tüpfelchen" gebaut worden, so Schifferdecker. "Allerdings wird sie nur wenig genutzt", lautet sein Fazit.

Aussagen, die im Zusammenhang mit den Zahlen der Straßenverkehrsbehörde nicht überraschen. Zwar steigt die Anzahl der Elektromotoren und Hybrid-Antriebe seit Jahren, doch nach wie vor bewegen sich die Zahlen im vergleichsweise niedrigen Bereich. Zugelassen waren gegen Ende 2012 nur 13 Fahrzeuge mit einem Elektromotor im Neckar-Odenwald-Kreis, 2016 waren es immerhin 50 Stück.

Etwas rasanter ist der Anstieg bei den Hybridwagen: Waren im Jahr 2012 nur 76 Fahrzeuge mit einem kombinierten Antrieb unterwegs, hat sich die Anzahl bis zum vergangenen Jahr auf 259 mehr als verdreifacht. Und trotzdem: Im Vergleich zu insgesamt 88 984 zugelassenen Pkw im Neckar-Odenwald-Kreis (Stand 31. Dezember 2016) wirkt die Anzahl der Elektro- und Hybridfahrzeuge verschwindend gering.

Beide Typen unterscheiden sich hauptsächlich beim Thema Motor. Während das elektrische Auto nur von einem Elektromotor angetrieben wird, dient dieser beim Hybrid als zusätzlicher Antrieb zum Verbrennungsmotor. Diese Modelle haben mindestens zwei Energieumwandler sowie zwei Speichersysteme, die im Fahrzeug eingebaut sind. Während der Fahrt erzeugt ein Generator, der zum Beispiel mit Benzin betrieben wird, Strom zur Nutzung des Antriebs - eine Ladestation wird also nicht benötigt. Eine Ausnahme bildet der Plug-In-Hybrid, auch Steckdosenhybrid genannt: Die Aufladung erfolgt sowohl per Autofahrt als auch über eine Ladestation.