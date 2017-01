Interesse an Kommunalpolitik schwindet mehr und mehr

Eröffnungssitzung in Höpfingen:

Höpfingen. "Das Interesse für die Gemeindepolitik in Höpfingen und Waldstetten schwindet leider immer mehr." Mit dieser Feststellung begann Thomas Greulich (SPD) sein Statement, um darauf hinzuweisen, dass die Gemeinderäte als "Keimzelle" des demokratischen Systems alle Beschlüsse im Auftrag und zum Wohle der hiesigen Bevölkerung in zahlreichen Sitzungen gefasst haben.

Die abzuhandelnden Themen hätten die Räte im Jahr 2016 wiederum in einem konstruktiven Miteinander, sehr sachlich und ohne "parteitaktische" Finessen beraten. Für diese vertrauensvolle Zusammenarbeit gelte auch der Dank der Gremiumsmitglieder Bürgermeister Adalbert Hauck sowie seiner Verwaltung, stellvertretend den Amtsleitern Günter Bechtold und Helmut Böhrer sowie den Mitarbeitern des Gemeindebauhofs, unter der Leitung von Hubertus Gaukel und Wassermeister Arnold Koller.

Leider seien im Sommer 2016, als der Gemeinderat nochmals das Thema "Windkraftanlagen im Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Höpfingen-Walldürn" aufgearbeitet und beschlossen habe, alle Zuhörerplätze im Sitzungssaal unbesetzt geblieben. Er selbst sei, wie Thomas Greulich weiter betonte, für die eingeleitete Energiewende. Windkraft sei eine der hierfür notwendigen Haupt-Energieträger.

Die zwei "Höpfinger" Windräder seien auf Gemeindegrundstücken projektiert. Das bedeute, dass die vorgesehene Grundstückspacht der Allgemeinheit zu Gute komme. Aus Höpfinger Sicht sei der Standort "Kornberg" mit der bereits vorhandenen Umspannstation ideal. Die Entfernung zur Wohnbebauung sei ausreichend, auch aus gesetzlicher Sicht. Desweiteren werde mit der derzeitigen Flächennutzungsplanung das Aufstellen von Windkraftanlagen auf der übrigen Höpfinger und Waldstetter Gemarkung verhindert. Das Thema "Windkraft" sei also des öfteren Thema im Gemeinderat gewesen, im Gegenteil zum Thema "Flüchtlingsunterbringung".

"Hervorragende Arbeit"

Auch im Ort selber seien die Neubürger offensichtlich unauffällig und kaum Gesprächsthema. Der Großteil der insgesamt 77 Personen habe sich anscheinend gut eingelebt. Hier mache sich ganz klar die hervorragende Arbeit des hiesigen ehrenamtlichen Betreuerkreises bemerkbar. Allen Mitwirkenden gelte hierfür sein Dank und seine Anerkennung.

Eine Folge jahrelangen "Überkonsums" sei der Verkauf des Gemeindewaldes im Jahr 2010 gewesen. Im Nachhinein sei bekanntgeworden, dass entgegen mündlicher Zusagen kein Rückkaufsrecht für die Gemeinde Höpfingen notariell verankert worden sei. Vor allem für die SPD-Fraktion sei diese Aussage ärgerlich, habe man damals doch bis zur letzten Sekunde für einen Sonderhieb und den Verkauf einer weitaus geringeren Waldfläche gekämpft.

In seinen weiteren Ausführungen legte Thomas Greulich dar, dass Bürgermeister Adalbert Hauck die Hauptthemen des Jahres 2016 angesprochen habe (die FN berichteten). Er denke, man könne mit dem Erreichten zufrieden sein. Die Gemeinde sei wiederum ein Stück vorangebracht worden.

Wie Thomas Greulich in seiner Rede anschließend forderte, müsse das Thema "Interkommunale Zusammenarbeit" generell weiterhin ganz oben auf unserer Agenda stehen. "Da ist mehr drin und da muss zukünftig wesentlich mehr passieren," so seine Forderung. Vor allem im Bereich Wasserversorgung wäre eine größere Versorgungseinheit zum Vorteil aller Beteiligten.

Bürgermeisterstellvertreter Andreas Fürst, nahm mit seinem Schlusswort zunächst die Gelegenheit wahr, alle Geehrten, sei es in Schule, Beruf, sportlichem Bereich oder Ehrenamt zu beglückwünschen, hätten sie doch die Auszeichnungen durch überdurchschnittlichen Einsatz im jeweiligen Gebiet redlich verdient.

In seinen weiteren Ausführungen befasste sich Andreas Fürst mit dem Wort und der Bedeutung "normal". Dieser Begriff werde seit kurzer Zeit auch auf Höpfingen angewendet. So werde vom Regierungspräsidium in Karlsruhe Höpfingen als "normale Gemeinde" geführt. Die Begründung laute, dass Höpfingen finanzielle Rücklagen habe, gelte -momentan - nicht als bedürftige Gemeinde und werde daher als normal eingestuft. Doch sei Höpfingen nach seiner Meinung nicht "normal".

Als "normal" eingestuft

Aber er denke, dass man mit dieser Normalität leben könne, auch wenn es sinkende Zuschussraten bedeute. Andere für die Gemeinde bisher "normale" Zeiten werden sich sicherlich wieder einstellen.

Man wolle man sich im ehrenamtlichen Miteinander - sei es in der Gemeinde oder in den Vereinen - weiter einsetzen. Hier werde Arbeit geleistet, die eine Kommune auch mit größten finanziellen Anstrengungen nicht leisten könnte. Ohne die Leistungen aller anderen zu schmälern, dürfe er in diesem Jahr den ehrenamtlichen Helfern im Bereich der Asylbewerber besonders danken. Hier werde ein Beitrag zur Integration geleistet, den eine öffentliche Verwaltung niemals leisten könnte. Auch das sei bei weitem nicht normal.

Abschließend lud Andreas Fürst alle Anwesenden zum Stehempfang ein, den fleißige Hände vorbereitet hatten. (ck)