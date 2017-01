Mosbach. Seit 2004 ist es das Ziel der "Otto und Maria Blaschek-Stiftung", herz- und krebskranken Kindern vor allem im Neckar-Odenwald-Kreis zu helfen.

Um die Unterstützungsmöglichkeiten bei betroffenen Familien noch bekannter zu machen, hat die Stiftung nun einen Flyer entwickelt, der unter anderem bei den Städten und Gemeinden im Kreis ausliegt.

"Wir möchten kranken Kindern durch finanzielle Zuwendungen für Anschaffungen, die das Leben der Betroffenen erleichtern, helfen", sagt Stiftungsvorstand Dr. Achim Brötel. Anträge können von Eltern, Großeltern oder Erziehungsberechtigten, aber auch von Ärzten, auf diesem Gebiet tätigen Institutionen und gemeinnützigen Vereinen gestellt werden.

Individuell informieren

"Wir müssen die Anträge natürlich gründlich prüfen, werden aber alles dafür tun, dies im Sinne der Familien so schnell und einfach wie möglich umzusetzen. Deshalb bitten wir Sie, sprechen Sie uns an, damit wir Sie schon im Vorfeld individuell informieren können", so Dr. Brötel weiter.

Mit der Arbeit für die Stiftung setzt Dr. Brötel nun schon seit vielen Jahren die Initiative von Maria Blaschek fort, die die Stiftung auch im Sinne ihres Mannes Otto in Buchen gegründet hatte.

Nach ihrem Tod floss dann ein Großteil des Vermögens des Ehepaares der Stiftung zu.