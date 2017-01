In einem Gebäudekomplex in der Diedesheimer Steige ist am Mittwochabend in einer der rund 100 Wohnungen ein Feuer ausgebrochen.

Diedesheim. Weil ein 35 Jahre alter Mann am Mittwochabend eine glimmende Zigarette auf dem Sofa vergessen hat, ist seine Wohnung in einem Gebäudekomplex in der Diedesheimer Steige völlig ausgebrannt. Gegen 21.45 Uhr stand plötzlich das Möbelstück in Flammen, wenig später das gesamte Ein-Zimmer-Appartment.

Bewohner evakuiert

Ein aufmerksamer Nachbar hörte das Alarmsignal eines Rauchmelders und verständigte sofort Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte öffneten zunächst die Tür zu der in Flammen stehenden Wohnung und brachten den 35-Jährigen in Sicherheit. Zur Kontrolle wurde er mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch die übrigen in dem Mehrfamilienhaus befindlichen Personen wurden zügig evakuiert, so dass es keine weiteren Verletzten gab.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht und das Treppenhaus sorgfältig gelüftet hatte, durften die Familien gegen 23 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Wie durch ein Wunder blieben zwei Geckos, welche in der betroffenen Wohnung gehalten wurden, unverletzt. Sie wurden der Tiernotrettung übergeben.

35 000 Euro Schaden

Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 35 000 Euro. Die Feuerwehr Neckarelz-Diedesheim war mit vier Einsatzfahrzeugen und 23 Personen unter Kommandant Uwe Hacker im Einsatz. sab/rs