Beim zwölften "Josera Odenwald-Trail" am Wochenende in Reisenbach verlangte der teilweise aufgeweichte Parcours den Schlittenhundegespannen alles ab.

Reisenbach. Einmal im Jahr gibt es in Reisenbach mehr Hunde als Einwohner. Ende November geben sich in der beschaulichen Odenwaldgemeinde die "Musher" aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland mit ihren Vierbeinern ein Stelldichein.

Auch am vergangenen Wochenende waren wieder viele Teilnehmer der Einladung des Verbands Deutscher Schlittenhundesport- Vereine (VDSV) und des Baden-Württembergischen Schlittenhundesport-Clubs (BWSC) gefolgt, die alljährlich in Verbindung mit dem TV Reisenbach dieses Rennspektakel ausrichten.

Die Ergebnisse im Überblick Kategorie "DC": 1. Lorenz Frech, 2. Ivo Neubert, 3. Viola Hummel, 4. Jil Justin Schwarz, 5. Matthias Schleifer. Kategorie "DB": 1. Dirk Lehner, 2. Ralf Bindel, 3. Manuela Wiese, 4. Axel Reichert, 5. Barbara Reinmann. Kategorie "DS1": 1. Axel Reichert, 2. Antje Bretzer, 3. Stella Corvigno, 4. Peter Hummel, 5. Nicole Müller. Kategorie "DS2": 1. Marko Schlittchen, 2. Christine Luterbacher, 3. Rainer Weber, 4. Roland Sum, 5. Elisabeth Riff. Kategorie "DR4": 1. Ingo Babbel, 2. Roland Sum, 3. Theresa Meigel, 4. Oliver Banzet, 5. Friedhelm Splitter. Kategorie "DR6": 1. Fabio Stettler, 2. Gunter de Backer, 3. Peter Lorenz, 4. René Karpisch, 5. Dagmar Wojcik. Kategorie "DR8": 1. Gerhard Baumann, 2. Dr. Jürgen Lüber, 3. Dr. Alfred Ulrich, 4. Barbara Herbig, 5. Michael Landau. Kategorie "DRU": 1. Carsten Flauger, 2. Cay Knödler, 3. Christian Anweiler. k.n.

Schon am Samstag herrschte reger Betrieb rund um den Start- und Zielbereich, wo die Zuschauer hautnah dabei sein konnten, wenn sich die Vierbeiner auf die Strecke begaben. Dort schickte Rennleiter Arno Steichler die Gespanne bei leichtem Nieselregen im 30-Sekundentakt auf die unterschiedlich lange Strecke, die sowohl den Vierbeiner wie auch den "Mushern" alles abverlangte. Während beim Start sowohl die Zweibeiner wie auch die Vierbeiner frisch und ausgeruht waren, merkte man ihnen die Strapazen nach dem Zieleinlauf auf dem teilweise aufgeweichten Parcours an.

Professionelle Vorbereitung

Die Temperaturen waren mit rund fünf Grad fast zu warm für die abgehärteten Vierbeiner, die es gerne etwas kälter haben. Die sind vor dem Start kaum zu bändigen und jede Runde ist für sie das reinste Vergnügen, auch wenn ihnen die vermeintlichen Strapazen ins Gesicht geschrieben stehen.

Ihr Ehrgeiz war bei jedem Rennen riesengroß und erst im Ziel schienen die Hunde wieder etwas entspannter zu sein. Ihr Futter hatten sie sich jedenfalls redlich verdient. Die zahlreichen Zuschauer am Start und Ziel hatten auch in diesem Jahr wieder ihr Wintervergnügen beim zwölften "Josera Odenwald-Trail", der seitens der Veranstalter wie gewohnt professionell vorbereitet war und durchgeführt wurde. Erst am Abend nach der Siegerehrung kehrte langsam Ruhe ein im beschaulichen Reisenbach, wo die Teilnehmer wieder ein paar aufregende Tage erlebt haben.

Insgesamt waren beim Internationalen Schlittenhundewagenrennen in Reisenbach 162 Gespanne an den Start gegangen. Die Rennleitung lag in den bewährten Händen von Michael Ripp und Peter Lorenz. Für die Zeitnahme zeichnete Denny Conrad verantwortlich.