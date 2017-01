Mosbach. Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss sich ein 28-Jähriger am Donnerstag, 26. Januar, um 9.30 Uhr vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Mosbach verantworten. Die Staatsanwaltschaft Mosbach wirft dem Mann mit gambischer Staatsangehörigkeit vor, in Mosbach Drogen in nicht unerheblicher Menge verkauft zu haben, um sich damit seinen Lebensunterhalt und den Eigenkonsum zu finanzieren.

Laut den Ermittlungen der Polizei soll er im vergangenen Jahr zwischen Juli und September mindestens zwei Mal Marihuana an Minderjährige verkauft haben. In weiteren sechs Fällen gaben sich Polizeibeamte als Käufer aus. Zudem wurde der Angeklagte von den Ermittlern zwei Mal mit verkaufsfertig abgepacktem Marihuana erwischt.

Der 28-Jährige befindet sich seit Ende September aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Mosbach in der Justizvollzugsanstalt Mannheim in Untersuchungshaft.

Da er die Drogen in mindestens drei Fällen gemeinsam mit einem gesondert angeklagten Mann verkauft haben soll, hat die Große Strafkammer unter dem Vorsitz von Dr. Alexander Ganter auch den Vorwurf des bandenmäßigen Handeltreibens zu prüfen.