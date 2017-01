„Abenteuer“ mit ungewissem Ausgang

Die niederländische Versandapotheke "Doc Morris" will als Pilotprojekt in den Räumen der ehemaligen Brunnen-Apotheke in Hüffenhardt einen "telepharmazeutischen Beratungsservice mit einer Abholfunktion für Arzneimittel" einrichten. © DPA

Hüffenhardt. Für die Menschen in Hüffenhardt und Umgebung wäre es eine spürbare Verbesserung der Versorgung mit Medikamenten. Für die Apotheker hierzulande ist das Vorhaben von "Doc Morris" eher ein rotes Tuch: In der kleinen Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis will die niederländische Versandapotheke mit einem Pilotprojekt ein digitales Abgabeterminal für Arzneimittel mit Beratungsfunktion errichten.

Dazu hat das Unternehmen von der Gemeinde die Räume der ehemaligen Brunnen-Apotheke in der Hauptstraße angemietet. Die notwendigen Sanierungsarbeiten sind inzwischen abgeschlossen. Einen genauen Eröffnungstermin gibt es allerdings noch nicht. Das Unternehmen spricht von einem "zeitnahen" Start.

Der "telepharmazeutische Beratungsservice mit einer Abholfunktion für Arzneimittel" - wie ihn "Doc Morris" selbst bezeichnet - soll täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet sein. Anfangs soll ein Mitarbeiter den Kunden die Benutzung des digitalen Abgabeterminals erklären. In einer Kabine beraten dann Apotheker von "Doc Morris" mit Hilfe von Video-Terminals und teilen auf diesem Weg auch die passenden Medikamente zu.

Benutzung gewöhnungsbedürftig

Hüffenhardts Bürgermeister Walter Neff durfte das neue Angebot bereits testen und sprach anschließend von einer "im Großen und Ganzen tollen Sache". Man müsse sich daran gewöhnen, dass man nicht mit einem Apotheker spricht, sondern mit einem Bildschirm, fasste er seine ersten Eindrücke gegenüber der Deutschen Apotheker-Zeitung zusammen. Anfangs sei das vielleicht "etwas komisch".

Nachdem der Betreiber der Brunnen-Apotheke Ende März 2015 in den Ruhestand gegangen war, hatte sich Neff erfolglos um einen Nachfolger bemüht. Anzeigen schalten, Miete senken, die Räume entsprechend den Vorgaben der Apothekenbetriebsordnung vergrößern - die Gemeindeverantwortlichen hatten weder Kosten noch Mühen gescheut, um eine wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung mit Medikamenten zu gewährleisten. Letztlich ohne Erfolg.

Auch kein Apotheker aus den umliegenden Gemeinden wollte die Brunnen-Apotheke als Filiale weiterführen. Immerhin gelang es, eine Art Notlösung zu organisieren: Seit April 2016 gibt es eine Sammelstelle für Rezepte. Bis Ende März 2019 haben die Rock-Apotheke in Bad Rappenau und die Apotheke Haßmersheim die Genehmigung, Rezepte in einem Briefkasten zu sammeln und die benötigten Medikamente an die Kunden auszuliefern.

Besser als nichts, aber eben auch nicht ideal. In die entstandene Versorgungslücke will deshalb "Doc Morris" stoßen und ein neues Angebot schaffen, wo bisherige Strukturen nicht mehr funktionieren. "Die Schließung der Apotheke hat insbesondere unsere älteren und weniger mobilen Mitbürger getroffen, die seitdem mehrere Kilometer Wegstrecke bis in den nächsten Ort in Kauf nehmen müssen, um sich mit Arzneimitteln zu versorgen", sagte Bürgermeister Walter Neff. Dank des digitalen Fortschritts könnten sich die Hüffenhardter zukünftig wieder von Angesicht zu Angesicht persönlichen Rat bei ihrem Apotheker holen und mit den wichtigsten Medikamenten sofort vor Ort versorgen.

Aber weshalb hat sich "Doc Morris" ausgerechnet den kleinen Ort im Neckar-Odenwald-Kreis ausgesucht? "Hüffenhardt ist für uns ein kleines Abenteuer", erklärte Max Müller, Strategiechef von "Doc Morris", gegenüber dem SWR. Das Unternehmen habe von den Problemen in der Gemeinde erfahren. "Wir haben einen Lösungsvorschlag", sagte Müller.

Regierungspräsidium prüft

Bei diesem Vorschlag handelt es sich aus Sicht von "Doc Morris" aber ausdrücklich nicht um eine Apotheke. Auf dem Schild vor dem Gebäude ist lediglich "Videoberatung von Doc Morris" zu lesen. Eine Apothekenbetriebserlaubnis sei deshalb nicht erforderlich, so Torben Bonnke, Pressesprecher des Unternehmens.

Beim Regierungspräsidium (RP) in Karlsruhe ist man sich dessen nicht so sicher. Dort hegt man offenbar Zweifel, ob nicht vielleicht doch die Grenzen eines zulässigen Versandhandels überschritten werden. Noch wisse man aber einfach zu wenig über das Pilotprojekt in Hüffenhardt. Eine Prüfung, ob das Vorhaben von der Betriebs- und Versandhandelserlaubnis gedeckt ist, sei noch nicht möglich, teilte das RP mit. "Doc Morris" habe auch noch keine Prüfungsunterlagen eingereicht.

Die gesetzlichen Vorgaben sind indes eindeutig. So muss beispielsweise ein Apotheker persönlich und eigenverantwortlich eine Apotheke leiten, und Arzneimittel müssen durch pharmazeutisches Personal ausgehändigt werden. Eine Kapitalgesellschaft darf das nicht.