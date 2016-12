Ziegelei gehört nun zum Ortsetter

Vorsicht im Bereich der Ziegelei in Höpfingen: Nach der Erweiterung des Ortsetters und der damit verbundenen Versetzung des Ortsschildes darf dort jetzt nur noch mit 50 Stundenkilometern gefahren werden.

Nachdem die Verkehrsprobleme in der "Ziegelei" in Höpfingen nun behoben sind, soll nach Auskunft von Bürgermeister Hauck nun auch zügig die Eröffnung eines Cafés an der Stelle des ehemaligen "Mühlhölze" vonstattengehen.

Neue Regelung in Höpfingen:

Achtung Autofahrer! Im Bereich der Ziegelei in Höpfingen darf man ab sofort nur noch 50 Stundenkilometer fahren, wie die FN bereits berichteten. Hier die Hintergründe.

Höpfingen. Nein! Es wird in Höpfingen keine dritte Blitzersäule geben, wie so mancher Leser auf der FN-Facebook-Seite vermutet. "Es ist auch nicht geplant, die bereits bestehende Blitzersäule in Richtung Ziegelei zu versetzen", erklärte Bürgermeister Adalbert Hauck gestern auf Anfrage der FN.

"Soweit es in unserer Hand liegt, ist nicht daran gedacht, die Autofahrer abzuzocken." Wenn sich allerdings zeige, dass sich kaum einer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hält, sei es schon sinnvoll "ein Zeichen zu setzen", betonte der Höpfinger Rathauschef. Aber eben nur dann. Schließlich sei es oberstes Ziel der ganzen Aktion, die Sicherheit zu erhöhen. Mit "Aktion" ist die Versetzung des Höpfinger Ortsschildes über die Ziegelei hinaus weiter in Richtung Hardheim gemeint. Damit wurde der Ortsetter verlagert und erweitert.

Lkw dürfen nun halten

Das hat seinen besonderen Grund: Würde man "nur" die Geschwindigkeit von bisher 80 auf 50 Stundenkilometer herabsetzen, dürften im Bereich der Ziegelei - da bisher außerhalb der geschlossenen Ortschaft gelegen - laut Straßenverkehrsordnung keine Lastzüge anhalten. Da dies aber im Zuge der Einrichtung einer Tagesgaststätte auf dem Platz des ehemaligen "Mühlhölzle" durchaus so kommen wird, musste man eine andere Lösung finden, erklärte Hauck im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Um das Parken von Lkw dort künftig zu ermöglichen, wurde der Innerortsbereich von Höpfingen, also der Ortsetter, um den gesamten Bereich der Ziegelei erweitert und das Ortschild entsprechend versetzt. Es wird sicher noch eine Weile dauern, bis sich die Autofahrer an die neue Situation gewöhnt haben.

Der Hauptgrund für die Neuerungen ist - wie erwähnt - in dem Bemühen zu sehen, die Verkehrssicherheit durch eine Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit zu erhöhen. Noch in allzu guter Erinnerung ist der schwere Unfall im September mit mehreren Schwerverletzten in diesem Bereich.

Ursprünglich, so war von Bürgermeister Hauck zu erfahren, sollte das Thema "Ziegelei" auf Wunsch des Gemeinderates schon im Sommer im Rahmen einer Verkehrsschau behandelt werden. Aber diese verzögerte sich bis November. Just bei dem Termin sei ein Auto nach dem anderen deutlich schneller als mit 80 Stundenkilometern an den Teilnehmern der Verkehrsschau vorbeigerauscht, erinnerte sich Hauck. "So war schnell klar, dass es eine Geschwindigkeitsbegrenzung geben muss."

Gefahrenpunkt Bushaltestelle

Hinzu käme als weitere Gefahrenquelle, dass an der Ziegelei, unmittelbar an der B 27, eine Bushaltestelle sei. Auch die recht kurze Abzweigung zum Baugebiet "Heidlein" berge die Gefahr von Auffahrunfällen in sich. Relativ zügig soll nun nach der Beruhigung der Verkehrssituation auch die Eröffnung des neuen Cafés mit Backshop (Tagesgaststätte) erfolgen, ließ Hauck wissen. Der potenzielle Betreiber habe die bisherige Verkehrssituation als Hindernis für sein Vorhaben gesehen.

Die Besitzerin des neuen Gebäudes war gestern nicht für weitergehende Informationen zu erreichen. Dieses war anstelle des im Februar 2011 abgebrannten "Mühlhölzle" errichtet worden. Das "Mühlhölzle" musste nach einer heftigen Explosion komplett abgerissen werden. Der Bauausschuss des Höpfinger Gemeinderates genehmigte dann Ende Juli 2015 den Bauantrag zur Errichtung eines Neubaus an gleicher Stelle. Dieser beherbergt im Untergeschoss Räume für ein Café und im Obergeschoss eine Wohnung.