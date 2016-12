„Wunschtraum ist doch noch wahr geworden“

In Hardheim wird es auch in Zukunft Soldaten geben. Diese aktuelle Information aus dem Bundesverteidigungsministerium hat große Freude in Hardheim und im Neckar-Odenwald-Kreis ausgelöst.

"Unser Wunschtraum wird doch noch wahr", kommentierte Landrat Dr. Achim Brötel die zukünftige militärische Nutzung der Carl-Schurz-Kaserne in Hardheim.

Hardheim. Im kommenden Jahr soll die Carl-Schurz-Kaserne in Hardheim - wie von den FN berichtet - wieder militärisch genutzt und Standort einer Führungsunterstützungskompanie der Bundeswehr werden.

Lange Zeit hat es überhaupt nicht so ausgesehen, dass dies nochmals der Fall sein könnte. In den letzten Wochen verdichteten sich dann gleich aus mehreren Quellen die Hinweise, dass eine Entscheidung unmittelbar bevorstehe. "Als das Büro von Staatssekretär Grübel aus dem Bundesverteidigungsministerium wegen einem Telefontermin bei mir angefragt hat, habe ich gewusst: Jetzt haben wir es geschafft!"

Er sei, so Brötel, nicht nur glücklich, sondern auch sehr dankbar für diese hervorragende Nachricht. Im ländlichen Raum sei Konversion naturgemäß immer mehr Risiko als Chance. Deshalb sei er froh, dass am Ende doch noch die Vernunft gesiegt habe. Schließlich sei die Carl-Schurz-Kaserne vor noch gar nicht allzu langer Zeit für viel Geld in einen Topzustand versetzt worden und biete mit dem größten Truppenübungsplatz in den alten Bundesländern zudem einen weiteren unschlagbaren Standortvorteil.

Es sei allerdings schon "ein verdammt dickes Brett" gewesen, das da in Berlin und Bonn zu bohren gewesen sei. Vor allem die vier Bundestagsabgeordneten der Region, aber auch der Hardheimer Bürgermeister hätten sich unermüdlich für die Rückkehr der Bundeswehr eingesetzt - mit Erfolg, wie sich jetzt zeige.

Insbesondere MdB Alois Gerig habe sich dabei persönlich "über alle Maßen" engagiert und eine Vielzahl von Gesprächen im politischen und militärischen Umfeld geführt.

"Der Erfolg hat viele Eltern"

"Der Erfolg hat immer viele Mütter und Väter, hier ist er aber sicher untrennbar mit dem Namen Alois Gerig verknüpft", so Brötel, der in seinen Dank ausdrücklich auch die Bundestagsabgeordneten Margaret Horb, Dr. Dorothee Schlegel und Nina Warken sowie Bürgermeister Volker Rohm und den aus Baden-Württemberg stammenden Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesministerium der Verteidigung Markus Grübel mit einschloss. Der Neckar-Odenwald-Kreis sei schon seit jeher ein stolzer und traditionsreicher Garnisonslandkreis gewesen. "Wir freuen uns deshalb jetzt auch auf die neuen Soldaten in Hardheim und wir werden natürlich alles dafür tun, dass die Bundeswehr dort nie mehr über eine Standortschließung nachdenkt", so Brötel.

Gestern bedankte sich der Landrat persönlich bei Markus Grübel für seine große Unterstützung und lud ihn zur Wiedereröffnung der Carl-Schurz-Kaserne im kommenden Jahr ein. Grübels Bürosachbearbeiter erfreute gestern auch Hardheims Bürgermeister Volker Rohm mit der "Frohen Botschaft", nachdem dieser die Neuigkeiten bereits am Morgen aus den Fränkischen Nachrichten erfahren hatte.

"Nicht irgendein Standort"

"Im Namen von Gemeinderat, Bürgern und natürlich auch mir selbst möchte ich allen danken, die durch ihre Unterstützung und ihr Engagement zu diesem erfreulichen Ergebnis beigetragen haben", betonte Rohm in einer Stellungnahme. "Durch die enge Verbindung zu unseren Abgeordneten und Landrat Dr. Brötel war Hardheim nicht irgendein Standort, sondern die Carl-Schurz-Kaserne war eine erste Adresse für eine mögliche Wiederbelegung durch Soldaten.

Auch wenn in dem mir vorliegenden Schreiben keinerlei Angaben zu Datum und Zahl gemacht werden, so bin ich davon überzeugt, dass die Ankündigung einer künftigen militärischen Nutzung kein Strohfeuer darstellt, sondern wir einen echten Neubeginn als Garnisonsgemeinde erleben. Die Chance, die in der Entscheidung für Hardheim liegt, sollte uns beflügeln, gemeinsam weiter an einer erfolgreichen Zukunft für unsere Gemeinde zu arbeiten."