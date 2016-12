Weihnachtliche Klänge für guten Zweck

Waldstetten. Die Musikkapelle Waldstetten umrahmte am Samstag die Vorabendmesse zum zweiten Advent mit feierlicher Konzertmusik. Mit "Herbei ihr Gläubigen" eröffnete sie den Gottesdienst, den Pfarrer Hans Scheuermann in der Pfarrkirche St. Justinus zelebrierte.

Die musikalische Predigt "Weihnachten in den Bergen" von Alfred Bösendorfer mit den Teilen "Introduction (Eröffnung)", "Es wird schon glei dumpa", "Heiligste Nacht", "Auf dem Berge, da wehet der Wind", "Leise rieselt der Schnee" und "Still, still, still" zählten zu den Höhepunkten der Messe.

Die weiteren Stücke "Der einsame Hirte" von James Last, Solo für Klarinette (Milena Michel) und Querflöte (Lena Schäfer, Mireya Wollenschläger); "Mentis - Kleine Adventsfantasie", komponiert von Thiemo Kraas, und das weltberühmte Schubert "Ave Maria" fanden bei den Zuhörern ebenfalls großen Anklang.

Dieter Schäfer geehrt

Das zum Segen folgende Trompeten-Solo "Give us Peace (Dona Nobis Pacem)" von Ted Huggens, gekonnt gespielt von Jochen Jakob und Johannes Wahn, stimmten melodisch genauso wie das nachfolgende Lied "Andachtsjodler" auf die besinnliche Advents- und Vorweihnachtszeit ein.

Nach dem Gottesdienst folgte eine kurze Ansprache von Vorstand Steffen Münch, der die Gäste willkommen hieß. Danach erklang eine der bekanntesten Dudelsackmelodien der Welt - "Highland Cathedral", geschrieben von Michael Korb, wobei besonders das Klangbild der Lyra hervorstach.

Im Anschluss ehrte H. Münkel vom Blasmusikverband Tauber-Odenwald-Bauland einen lang verdienten Musiker, Dieter Schäfer, für 40 Jahre aktive Tätigkeit und überreichte ihm eine Urkunde und die goldene Ehrennadel mit Diamant. Auch die Musikkapelle Waldstetten würdigte dieses musikalische Jubiläum und ernannte Dieter Schäfer zum neuen Ehrenmitglied. In der Kapelle spielt er seit 1975 die Posaune, das Instrument, dem er bis heute treu geblieben ist. Aus gesundheitlichen Gründen musste er zweimal eine Zeit lang pausieren, doch er fand immer wieder den Weg weiterzumachen. Seit 2003 hat Dieter Schäfer das Amt des Kassenprüfers inne.

Steffen Münch händigte ihm die Ehrennadel mit Urkunde aus und bedankte sich mit einem Blumengruß bei Schäfers Frau Barbara für die tatkräftige Unterstützung in den vergangenen Jahren.

Für zehnjährige aktive Zugehörigkeit bei der Musikkapelle Waldstetten wurden Gerhard Krauskopf, Anneke Hanke und Simon Blau mit der Ehrennadel in Bronze und Urkunde geehrt. Alle drei sind als Quereinsteiger dem Verein beigetreten und konnten bereits ein Instrument spielen.

Gerhard Krauskopf kam als ausgebildeter Bassist zur Kapelle und bereichert den Gesang bei der Unterhaltungsmusik. Anneke Hanke spielt seit 2006 Klarinette, unterstützt im Gesang und beherrscht das Glockenspiel.

Simon Blau fing mit der Gitarre an. Er spielt an Konzerten die Pauke und erlernte in Eigeninitiative das Spielen des Tenor-Saxofons. Er übernahm die Ausbildung der Alt-Saxofone und ist seit 2015 als Beisitzer im Vorstand.

Zweiter Vorsitzender Alexander Wörner übernahm die Ehrung der Jungmusiker. Hannah Ballweg, Talina Böttcher, Lisa-Marie Fieger, Irmela und Johannes Hanke sowie Ann-Kathrin Latzko absolvierten Mitte November erfolgreich die Prüfung des Jugendmusikerleistungsabzeichens in Bronze. Einige davon spielten zum ersten Mal in der großen Gesamtkapelle mit. Für den ehrenamtlichen Einsatz dankte er den Ausbildern Daniela Heffner und Simon Blau.

Beisammensein

Zu guter Letzt sprach Alexander Wörner dem Dirigenten Wolfgang Wörner ein großes Dankeschön für die tolle Vorbereitung und das abwechslungsreiche Programm aus; die Gestaltung des Programmheftes übernahm Daniela Heffner.

Dankesworte gingen auch an Julia Wollenschläger, die die Kapelle mit dem Cello begleitet hat, an die Pfarrer Andreas Rapp und Hans Scheuermann, die Pfarrgemeinde und alle, die zum Gelingen der Veranstaltung beitrugen.

Ein gemütliches Beisammensein im Rathaushof in weihnachtlicher Atmosphäre schloss sich an. Der Erlös des Adventskonzerts und des kleinen Weihnachtsmarktes wird der Gemeinde für den Bau eines neuen Spielgerätes an der Waldhütte zur Verfügung gestellt.

Die Kapelle verabschiedete sich musikalisch mit "Mountain Wind" von Komponist und Arrangeur Martin Scharnagl und dem Adventslied "Leise rieselt der Schnee" zum Mitsingen für alle Besucher. Daniela Heffner