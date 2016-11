Standby-Modus der BEA wird aufgehoben

Der Lenkungskreis des Innenministeriums von Baden-Württemberg hat am Montag beschlossen, dass der Standby-Modus der BEA in der Carl-Schurz-Kaserne in Hardheim (Bild) und der LEA in Wertheim aufgehoben werden soll.

Hardheim/Wertheim. Innenminister Thomas Strobl stellte gestern den Entwurf der Standortkonzeption für die Erstaufnahme von Flüchtlingen vor: "Wir schaffen ein flexibles System, das sich an den konkreten Zugangszahlen orientiert." Darin vorgesehen ist die Entbindung beider Kommunen "aus der Verpflichtung zur Bereitschaft von Flüchtlingsunterbringung" in der Carl-Schurz-Kaserne und auf dem Reinharshof und damit die Schließung der Bedarfsorientierten Erstaufnahmestelle in Hardheim (BEA) sowie der Landeserstaufnahmestelle in Wertheim.

In Hardheim läuft der Vertrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe mit dem Bundeswehrdienstleistungszentrums hinsichtlich der Anmietung der Wohnblöcke für die BEA in der Carl-Schurz-Kaserne sowieso Ende des Jahres aus.

Kommentare zum Entwurf Professor Dr. Wolfgang Reinhart (Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion): "Das Konzept von Innenminister Strobl zum Rückbau von Erstaufnahmekapazitäten ist richtig. Bei stark zurückgehenden Flüchtlingszahlen ist es ein Schritt in die richtige Rich-tung, wenn das Land bei den Erstaufnahmeeinrichtungen Aufnahmekapazitäten abbaut. Das von Innenminister Strobl vorgelegte Konzept ist ausgewogen, vernünftig und zielgerichtet. Die CDU-Landtagsfraktion begrüßt diese Entscheidung." Bürgermeister Volker Rohm: Der Hardheimer Rathauschef äußerte gegenüber den FN: "Ich brauche nicht zu erklären, dass dies neben dem gestern erschienenen Bericht in den Fränkischen Nachrichten über die Aussicht auf Planungsrecht für eine Umgehungsstraße große Freude in unsere Gemeinde bringt." Das bedeute, "dass die Liegenschaft wieder in vollem Umfang für jede Nachnutzung, auch militärischer Art, zurückgegeben wird". Rohm wurde gestern Vormittag telefonisch über die Entscheidung des Lenkungskreis des Innenministeriums von Baden-Württemberg informiert. Er habe in diesem Gespräch deutlich gemacht, "dass die Nachricht in Hardheim positiv aufgenommen wird, wenngleich wir sehr stolz auf die Leistung von Haupt- und Ehrenamtlichen in der Vergangenheit bei der besonderen Herausforderung waren." Auch sei aus humanitären Gründen die Nutzung einer (ungenutzten) Kaserne der einer Turnhalle, eines ehemaligen Supermarktes oder einer Zeltbehausung immer vorzuziehen. "Deshalb war der Status Standby für uns keine Last, sondern nachvollziehbare Option für den Bedarfsfall." i.E. [mehr...]

Rückläufige Flüchtlingszahlen

"Die Flüchtlingszahlen sind in den vergangenen Monaten stark zurückgegangen. Deshalb war es an der Zeit, die bestehenden Unterbringungseinrichtungen zu überprüfen und eine angepasste Standortkonzeption zu entwickeln", sagte der Stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl laut einer Pressemitteilung des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration.

Während im gesamten Jahr 2015 rund 98 000 Asylsuchende nach Baden-Württemberg kamen, waren es bis Ende Oktober 2016 etwa 30 000. Alleine im Oktober 2015 kamen über 7000 Zuwanderer nach Baden-Württemberg, im Oktober 2016 waren es der Pressemitteilung zufolge weniger als 1500 Menschen.

Trotz der momentan niedrigeren Zugangszahlen will man aber einen Wiederanstieg des Flüchtlingszugangs in den kommenden Monaten und Jahren nicht vollkommen ausschließen. "Wir wollen angesichts der weltweiten Fluchtbewegungen Vorsorge für die Zukunft treffen. Deshalb schaffen wir ein flexibles System, das sich an den konkreten Zugangszahlen orientiert. Wir wollen aber zuvörderst alles dafür tun, dass die Zugangszahlen auf niedrigem Niveau bleiben", so Strobl.

Langfristige Konzeption

Das Innenministerium habe den Entwurf für ein "bedarfsgerechtes, zugangsorientiertes, flexibles und atmendes System der Erstaufnahme von Flüchtlingen" erarbeitet. Dieser soll nun mit allen Betroffenen beraten und noch in diesem Jahr vom Ministerrat beschlossen werden.

Langfristig gesehen soll es im Land ein Ankunftszentrum und in den vier Regierungsbezirken je eine Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) geben. Das bestehende Ankunftszentrum werde vorübergehend im Patrick Henry Village in Heidelberg fortgeführt. Als Alternativen werden Standorte in Mannheim (Coleman Barracks oder Spinelli Barracks) und Schwetzingen (Tompkins Barracks) geprüft, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Im Ankunftszentrum wird das gesamte Aufnahmeverfahren von der Registrierung, der Gesundheitsuntersuchung, der Asylantragstellung und Anhörung bis zur endgültigen Entscheidung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gebündelt und beschleunigt durchgeführt.

Darüber hinaus sei pro Regierungsbezirk eine Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) vorgesehen: in Karlsruhe (bis zu 1000 Plätze, Ellwangen (bis zu 700 Plätze), Sigmaringen (bis zu 1250 Plätze) und Freiburg (auf dem Gelände der ehemaligen Polizei-Akademie bis zu 800 Plätze). Ergänzend dazu sollen in Tübingen (bis zu 250 Plätze) und Giengen an der Brenz (bis zu 300 Plätze) weitere Erstaufnahmeeinrichtungen (EA) - gegebenenfalls im Standby-Betrieb - als zusätzliche Unterbringungskapazitäten vorgehalten werden.

Nur noch vier LEAs

"Ab dem Jahr 2020 stünden nach dem vorgelegten Entwurf damit bis zu 8000 Plätze bei einer Regelbelegung und bis zu 16 000 Plätze bei einer Maximalbelegung zur Verfügung", so der Innenminister.

Für die gesonderte Unterbringung besonders schutzbedürftiger Flüchtlinge sind insgesamt 500 Plätze im Christian-Griesbach-Haus (gesonderter Standort der LEA Karlsruhe) und in der EA Tübingen geplant.

Übergangszeit

In den Jahren 2017 bis 2019 soll die Kapazität entsprechend einer vorsorgenden Standortstrategie in behutsamen Schritten zurückgefahren werden (degressives System). Die Standorte Sasbachwalden, Hammonds Barracks in Mannheim, Hardheim, Stuttgart Ehmannstraße, Bad Saulgau, Rottenburg-Ergenzingen, Wertheim, Bleidorn-Kaserne in Ulm und die Leichtbauhallen auf dem Sportplatz der ehemaligen Polizei-Akademie in Freiburg werden schnellstmöglich aufgegeben.

Im Zeitraum zwischen 2017 und 2019 werden noch die Erstaufnahmeeinrichtungen Benjamin Franklin Village in Mannheim (bis Ende 2018, eventuell je nach Bedarf bereits Ende 2017), Villingen-Schwenningen (bis Ende 2017), Meßstetten (bis Ende 2017), Mannheim Industriestraße (bis Ende 2018), Spinelli Barracks in Mannheim (bis Ende 2019), Tompkins Barracks in Schwetzingen (bis Ende 2019) und Donaueschingen (bis Ende 2019) genutzt.

Die vorgesehene LEA in Herrenberg, der geplante Neubau der LEA Schwäbisch Hall auf einer Erweiterungsfläche der Justizvollzugsanstalt sowie der Neubau der LEA Mannheim in der Ludwig-Jolly-Straße werden nicht realisiert.

Weiteres Vorgehen

"Die Vorschläge des Landes liegen nun auf dem Tisch. Wir haben die Konzeption bereits in zahlreichen Gesprächen mit dem Finanzministerium, dem Wirtschaftsministerium, der Ombudsstelle für Flüchtlinge, den vier Regierungspräsidien, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge besprochen", erklärte Strobl.