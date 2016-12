Sparkasse baut Standort Hardheim aus

Nach grundlegender Erneuerung wurde die Filiale der Sparkasse Tauberfranken in Hardheim am Mittwochabend offiziell wiedereröffnet. Das Bild zeigt (von links): Bürgermeister Volker Rohm, Vorstandsvorsitzenden Peter Vogel, Dr. Antonia Hollerbach von der Baufirma Hollerbach, Filialdirektor Roland Reinhard, Pfarrer Andreas Rapp und den stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes, Wolfgang Reiner.

Prämiertes Konzept in modern ausgerüsteten Räumen: Die hohe Investition der Sparkasse Tauberfranken in ihre traditionsreiche Filiale in Hardheim ist ein klares Bekenntnis zum Standort.

Hardheim. Nach nur zehnwöchiger Umbauzeit präsentiert sich die Sparkasse in Hardheim in neuem Gewand: hell, freundlich und modern. Die offizielle Wiedereröffnung fand am Mittwochabend im Rahmen einer Feierstunde statt. Diese wurde musikalisch von Franz Mayerhöfer und seinem Lehrer Bernhard Trabold (beide elektrische Gitarre) von der Musikschule Hardheim gestaltet.

Pfarrer Andreas Rapp nahm die kirchliche Segnung der neugestalteten Räume und aller, die dort arbeiten und ein- und ausgehen, vor.

Dr. Antonia Hollerbach von der bauausführenden Firma Hollerbach überreichte symbolisch einen "Schlüssel" an die Hausherren.

Zukunftsweisendes Konzept

Mit der offiziellen Begrüßung der zahlreichen Gäste und dem Dank an die Handwerker eröffnete der Vorsitzende des Vorstandes der Sparkasse Tauberfranken, Peter Vogel, die Feierstunde. Mit Freude konstatierte er, dass mit der Firma Hollerbach "einer unserer Top-Kunden" das Projekt geleitet habe. Die Sparkasse - ein mittelständisches Unternehmen mit rund 500 Mitarbeitern - sei traditionell fest verwurzelt mit der Region, machte Vogel in diesem Zusammenhang deutlich. Im Verbund seien die Sparkassen insgesamt weltweit größer als die Großbanken.

Nach diesem kurzen Exkurs wurde es wieder bodenständiger: "Unser Gebäude hier in Hardheim ist ungefähr so alt wie ich und noch gut in Schuss. Allerdings war es an der einen oder anderen Stelle renovierungsbedürftig", kam Vogel auf den Anlass der Zusammenkunft zu sprechen. "Bei unserem zukunftsweisenden Konzept steht der Dialog im Vordergrund". Und so seien der Service- und SB-Bereich aufgewertet und die Diskretionsfläche vergrößert worden.

Beeindruckend für ihn sei die Professionalität der Bauausführung unter der Regie von Projektleiter Scheidel in Zusammenarbeit mit der Firma Hollerbach gewesen. "Es war ein sehr enges Zeitfester von nur neun Monaten vorgegeben und die Handwerker haben hervorragend mitgezogen."

Seinen besonderen dank richtete der Vorstandsvorsitzende an die Mitarbeiter der Sparkasse, "die durch die vorübergehende Unterbringung in Containern noch flexibler arbeiten mussten als ohnehin schon."

Umgesetzt worden sei bei der Modernisierung ein Konzept, mit dem die Sparkasse Tauberfranken bereits gute Erfahrungen - unter anderem in Lauda, Külsheim, Weikersheim und Königheim - gemacht habe und das auch schon ausgezeichnet worden sei.

Dialog im Vordergrund

Die Neuorientierung der Banken gehe mit einer Reduzierung der Filialen, aber auch Investitionen in "guten Standorten" einher. "Wir wollen weniger, aber dafür bessere Filialen", so Vogel. Deshalb sei das Geldinstitut in Hardheim mit dem gesamten Beratungsangebot für Privatkunden und Firmen ausgestattet. "Das ist etwas Besonderes und hebt uns von Konkurrenten als Markt- und Qualitätsführer ab."

"Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit". Mit diesem bekannten Spruch begann Hardheims Bürgermeister Volker Rohm sein Grußwort. Die Investition, die umfängliche Renovierung und räumliche Neuausrichtung der Sparkasse Tauberfranken trügen den geänderten Anforderungen Rechnung. Bereits seit 1884 sei die Sparkasse - in ihren Anfängen noch "Spar- und Waisenkasse Hardheim" genannt - in der Erftalgemeinde ansässig. In dieser langen Zeit sei das Vertrauen stetig gewachsen.

Passend und in Erinnerung an die über 40 Jahre, in denen die Sparkasse im Hardheimer Schloss untergebracht war, überreichte Rohm als Erinnerung an diese Wiedereröffnung ein Gemälde vom heutigen Rathaus von Erhard Schindler.