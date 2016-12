Hardheim. Die Badische Landesbühne zeigt am Donnerstag, 15. Dezember, um 19.30 Uhr in der Erftalhalle in Hardheim die Uraufführung der Komödie "Ärger mit Harry" nach Jack Trevor Story in der Regie von Carsten Ramm.

Auf der Anhöhe von Sparrowswick liegt die Leiche von Harry und gleich mehrere Dorfbewohner befürchten, ihn unfreiwillig aus dem Leben befördert zu haben. Hobbyjäger Albert Wiles denkt, er hätte Harry mit einem Kaninchen verwechselt und ergreift als erster die Initiative, indem er die Leiche verschwinden lässt und im Wald begräbt. Doch dabei bleibt er nicht unbemerkt; er trifft auch auf die anderen mutmaßlichen Täter. Mit ihnen zusammen versucht er, die wahre Todesursache herauszufinden.

"Ärger mit Harry" - so der deutsche Titel - ist eine schwarze Komödie mit zahlreichen Irrtümern und vielen überraschenden Wendungen. Jack Trevor Storys (1917 bis 1991) erfolgreichster Roman "The Trouble with Harry" wurde 1955 von Alfred Hitchcock verfilmt.

Puppenspiel

An der Badischen Landesbühne ist der Stoff das erste Mal auf einer Theaterbühne zu sehen. Intendant Carsten Ramm und Chefdramaturgin Larissa Benszuweit erstellten die humorvolle Bühnenfassung. Eine Besonderheit der Inszenierung von Carsten Ramm ist das Puppenspiel unter der Anleitung von Detlef Heinichen: Der vierjährige Junge Abie wird von Schauspielerin Jessica Schultheis mit einer lebensgroßen Puppe gespielt.

Karten für die Aufführung am Donnerstag, 15. Dezember, um 19.30 Uhr in der Erftalhalle sind im Vorverkauf bei Schreibwaren Schubotz, Telefon 06283/452, erhältlich.